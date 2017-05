Foto: pol stoletja Pink Floydov ... in učitelj še zmeraj terorizira učence

Velika retrospektivna razstava v Londonu

11. maj 2017 ob 12:06

London - MMC RTV SLO/STA

V Londonu je vse nared za odprtje velike retrospektive Pink Floyd, naslovljene Their Mortal Remains, ki je pod streho muzeja Victoria & Albert ujela polstoletno ustvarjanje te britanske zasedbe.

Postavitev prinaša okoli 350 predmetov, od različnih instrumentov, ovitkov za albume do notnih zapisov. Na prvem delu razstave bodo predstavljeni začetki britanske skupine, ki jo je leta 1967 ustanovila četverica: Roger Waters, Richard Wright, Nick Mason in Syd Barrett, ki ga je leta 1968 zamenjal David Gilmour.

Zgodnja leta skupine so bila zaznamovana z nepredvidljivim vedenjem Barretta in njegovo občutljivostjo, krhkim zdravjem in uživanjem drog, kar ni pripomoglo k priljubljenosti skupine, piše francoska tiskovna agencija AFP. Syd Barrett je umrl leta 2006 pri starosti 60 let.

Potop v psihedelično izobilje šestdesetih

Z razstavo se spominjajo tudi 50. obletnice izida prvega albuma skupine The Piper at the Gates of Dawn. Med drugim bo v sobi s stenami psihedeličnih barv in vzorcev na ogled oglas za njihov nastop v klubu UFO, ki je v Londonu deloval v 60. letih.

"Igrali so karkoli, morda amatersko, a na zelo angleški in ekscentričen način; bili so ljubljenci londonske podtalne scene," se spominja Aubrey "Po" Powell, soustanovitelj oblikovalskega podjetja Hipgnosis, ki je ustvarjalo naslovnice za plošče. Powell je tudi pomagal pri postavitvi te retrospektivne razstave.

Zvočno popotovanje skozi čas in prostor

Obiskovalci bodo lahko na ogledu razstave prek slušalk poslušali glasbo in posnetke, ki se bodo iz prostora v prostor spreminjali. Tako bo denimo v prostoru, posvečenem albumu iz leta 1975 Wish you were here, mogoče prisluhniti pogovoru Watersa in Gilmourja, ki pojasnjujeta nastanek imena albuma. Istoimenska skladba tega albuma velja za eno najbolj prepoznavnih uspešnic skupine. Posvetili so jo Barretu po njegovem odhodu iz zasedbe.

Postavitev se sklene v prostoru, posvečenem zadnjemu koncertu skupine v polni zasedbi leta 2005, kjer je s 25 zvočniki poskrbljeno za izkušnjo skorajda prave koncertne izkušnje.

Navdihujoča učiteljeva palica in Watersov časten vpis v šolsko kazensko knjigo

Med večjimi zanimivostmi razstave bo velika instalacija, posvečena albumu iz leta 1979 The Wall, nad katero visi podoba grozljivega učitelja, ki terorizira otroke. Razstavljena bo tudi palica, s katero je Watersa kot učenca večkrat udaril njegov učitelj in je bila eden od navdihov za album. Snovalci razstave so jo našli na šoli, ki jo je obiskoval Waters, skupaj s kazensko knjigo, v katero je bil vpisan.

Retrospektiva Pink Floydov sledi uspešni retrospektivi Davida Bowiea izpred štirih let, ki si jo je ogledalo 1,8 milijona obiskovalcev. Razstava Their Mortal Remains bo za javnost odprta med 13. majem in 1. oktobrom.

P. G., foto: EPA in AP