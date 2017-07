Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Prisotnost policije že kaže učinke, saj se nepridipravi manj odločajo za krajo poljščin že samo, če vedo, da je v okolici prisotna policija, so nam pojasnili na PU-ju Novo mesto. Foto: Policija Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Poljščinam in vrtninam v bran tudi dolenjski policisti

Prisotnost policije že kaže učinke

13. julij 2017 ob 14:08

Novo mesto - MMC RTV SLO

Zaradi pogostih tatvin vrtnin in poljščin v poletnih mesecih so policisti območnih policijskih postaj PU Novo mesto povečali prisotnost na območjih pogostih kraj.

Z novomeške policijske uprave so sporočili, da so jih občani v poletnih mesecih pogosto obveščali o tatvinah vrtnin in poljščin. Po opozorilu policije gre v teh primerih za protipravno ravnanje, ki ne glede na to, da gre običajno za manjšo premoženjsko škodo, pomembno vpliva na občutek varnosti.

Občane so danes pozvali, naj jih obveščajo o sumljivih vozilih in ljudeh, ki izvršujejo ali bi se lahko pripravljali na izvrševanje kaznivega dejanja kraje poljščin ali vrtnin. Prepričani so namreč, da so lahko z njihovim sodelovanjem še bolj učinkoviti pri preprečevanju teh premoženjskih kaznivih dejanj. Naloge patruljiranja bodo opravljali tudi policisti vodniki službenih psov in policisti postaje konjeniške policije.

Prisotnost policije že kaže učinke, saj se nepridipravi manj odločajo za krajo poljščin že samo, če vedo, da je v okolici prisotna policija, so za MMC pojasnili na PU-ju Novo mesto. Akcijo sicer izvajajo že več let, letos pa so jo začeli, še preden so plodovi primerni za uživanje.

T. H.