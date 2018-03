Foto: Pooskarjevska zabava - toalete zamenjala gola koža, značke Time's Up ostajajo

Rdeča preproga zabave Vanity Faira

5. marec 2018 ob 18:59

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ve se, katera pooskarjevska zabava je tista, ki privabi vse, ki v Hollywoodu kaj štejejo - tista, ki jo že tradicionalno prireja revija Vanity Fair.

Tudi sinoči se je na rdeči preprogi Wallis Annenberg Centra na Beverly Hillsu kar trlo zvezdnic in zvezdnikov - poleg oskarjevcev, ki so ponosno razkazovali svoje zlate kipce, so bili tu še športni zvezdniki, kot je Lindsey Vonn, resničnostni zvezdniki, kot so tisti iz klana Kardashianov, glasbeni zvezdniki, manekenke, celo Monica Lewinsky je bila zraven.

Če povabilo na podelitev oskarjev dobijo le srečni izbranci, je zabava Vanity Faira bolj širokega tipa, gostje na oskarjih pa se zanjo običajno preoblečejo v kaj bolj "udobnega". Tako je bilo tudi tokrat in bolj svečane toalete so zamenjali globlji dekolteji in višji razporki.

Nominiranka za najboljšo žensko vlogo v filmu Lady Bird Saoirse Ronan si je zgolj sezula pete in okrog hodila - bosa, medtem ko je Greta Gerwig, nominirana za režijo Lady Bird, pete zamenjala za športne copate.



Poklon gibanju Time's Up

So pa ostale trdno pripete značke aktivističnega gibanja "Time's Up", ki se bori proti spolnim zlorabam in neenakosti med spoloma v Hollywoodu, pa tudi onkraj njega. Med tistimi, ki so jih nosili, je bilo tudi kar nekaj moških predstavnikov, med njimi Patrick Stewart in Jason Sudeikis.

Ena bolj zagretih zagovornic omenjenega gibanja, britanska igralka Emma Watson, se je na rdeči preprogi pojavila celo z vtetoviranim napisom na roki "Times Up". Za zdaj ni znano, ali je tetovaža prava ali ne, vsekakor pa je slovnično pomanjkljiva, saj ji manjka opuščaj.

K. S.