Foto: Poroka hanovrskega princa pred 600 svati in brez očetovega blagoslova

Sončna sobota je prebivalce Hannovra spravila na ulice ne le zaradi lepega vremena, pač pa tudi zaradi kraljevske poroke, ki se je odvijala v mestu.

Večno zvestobo sta si na slavnostnem cerkvenem obredu namreč obljubila princ Ernst-August mlajši Hanovrski in njegova izbranka, ruska modna oblikovalka Ekaterina Malysheva.

V cerkvi se je zbralo 600 svatov, med katerimi pa ni bilo ženinovega očeta, princa Ernst-Augusta V., ki je na čelu nemške kraljeve dinastije Hanoverjev, sicer pa bratranca britanske kraljice Elizabete II. in moža monaške princese Caroline. Na pastorkovo poroko ni prišla niti ona, so pa zato prišli vsi njeni otroci.

Princeso Alexandro Hannovrsko je spremljal fant, Charlotte Casiraghi je prišla z bratom Pierrom in njegovo sporogo Beatrice Borromeo, Andrea Casiraghi in Tatiana Santo Domingo pa sta v cerkev pripeljala tudi štiriletnega sina Sasho in dveletno Indio.

Mladoporočenca sta zakon sklenila v četrtek na civilnem obredu v manjšem krogu, v soboto pa je bilo glavno dogajanje, saj sta cervkeni obred zaokrožila še popoldanski sprejem s kosilom v zgodovinskih vrtovih Herrenhauser in večerja v gradu Marienburg za vseh 600 svatov.

Urejal davčne zadeve in imetje prepisal na sina

Princ Ernst starejši je pred dnevi naznanil uradno nasprotovanje poroki zaradi finančnega spora - želi namreč nazaj svoje gradove in družinsko lastnino. Ta je bila na njegovega sina prepisana pred desetletjem, ko je sam urejal svoje davčne zadeve. V tistem času so aristokratovo premoženje ocenjevali na 220 milijonov evrov.

"Odločitev zame ni bila lahka, saj zadeva mojega sina. A sem prisiljen ohraniti interese Hiše Hanover in dobrine, vključno s kulturno, ki je že stoletja v naši lasti. Še naprej upam, da bo moj sin nazadnje le pomislil na interese naše družine in popustil. Pripravljen sem na razpravo in spravo," je povedal za nemški časnik Handelsblatt.

