Foto: Pošiljali si bomo žita, polonice, Cerkniško jezero in Plečnika

29. september 2017 ob 10:59

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Pošta Slovenije je izdala nove priložnostne poštne znamke ter filatelistične izdelke, na katerih so polonice, slovenska žita, znamenite stavbe arhitekta Jožeta Plečnika, spomnili pa so se tudi 500-letnice začetka reformacije.

Znamko, izdano v spomin začetka reformacije, so predstavili v mariborski evangeličanski cerkvi. V sklopu septembrskega izida znamk je Pošta izdala še serijo petih znamk, na katerih so predstavljena žita Slovenije. Na petih malih polah po deset znamk bodo tako ajda, pšenica, proso, ječmen in pira.

Dopolnili so tudi serijo znamk Naravni parki Slovenije, kjer tokrat predstavljajo Notranjski regijski park z značilnim Cerkniškim jezerom. Kot vse znamke te serije, je tudi ta izšla v bloku z eno znamko.

Na Pošti Slovenije nadaljujejo tudi s serijo znamk Živalstvo, ki jo tokrat zaznamujejo polonice. Na treh znamkah v večjih polah so tako prikazane okasta polonica, 22-pikčasta polonica in progasta polonica, v bloku z eno znamko pa je upodobljena pikapolonica.

Plečnikovo leto, s katerim se letos spominjamo 60 let smrti in 145 let rojstva omenjenega velikega slovenskega arhitekta, pa je Pošta obeležila z izdajo treh znamk v večjem bloku. Motivi prikazujejo izbor arhitektovih del v Ljubljani, ki jih namerava Slovenija prijaviti na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine - Narodno in univerzitetno knjižnico, Žale in cerkev na Barju.

A. P. J.