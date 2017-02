Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nicolas in Florence Mouchart sta bila nad večerjo pod vodo navdušena. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Potopite se na večerjo

Posebno doživetje v Bruslju

1. februar 2017 ob 11:53

Bruselj - MMC RTV SLO/Reuters

Bruseljski bazen NEMO33, ki je namenjen usposabljanju potapljanja, po novem v svoje globine vabi tudi sladokusce.

Do unikatne restavracije, ki so jo poimenovali Biser, se morajo gostje v potapljaški opremi potopiti pet metrov globoko. Pred "vhodom" v restavracijo, ki je široka zgolj dva metra, pa jih čaka prav tako v potapljaško opremo oblečena natakarica.

"Začenja se nova doba restavracij," je povedal John Beernaerts, ki je pred desetletjem v belgijski prestolnici odprl bazen NEMO33, ki s 33 metri globine velja za enega najglobljih bazenov na svetu.

Za gradnjo restavracije, v kateri obrok stane 99 evrov, so porabili več kot leto dni, saj so morali večkrat izpopolniti dizajn kroge in izboljšati sistem dostave hrane.

Biser sta med prvimi obiskala Nicolas in Florence Mouchart, ki sta bila nad večerjo pod vodo navdušena. "Prvič sva jedla pod vodo, bilo je zelo zabavno. Gre res za unikatno izkušnjo, ki si jo bova zapomnila celo življenje," je povedal Nicholas.

Sa. J., Foto: Reuters