Foto: Pozor, Floridčani! Z dreves "dežujejo" otrpli legvani!

Na Florido so jih uvozili v 60. letih 20. stoletja

6. januar 2018 ob 09:39

Miami - MMC RTV SLO

Sliši se kot šala, a je res - južno Florido so zajele tako nizke temperature, da legvani, mrzlokrvni kuščarji, ki začnejo hibernirati, ko temperatura pade pod 10 stopinj Celzija, z dreves padajo na ceste in vrtove.

Vzhod ZDA je v primežu ciklonske bombe, ki je severovzhodu prinesla obilno sneženje in močan veter, zvezno državo Florido, ki ima vzdevek "sončna država", pa so zajele neobičajno nizke temperature. Nekatere kraje v državi je celo pobelil sneg.

V tako ekstremnih vremenskih pogojih Floridčani presenečeni poročajo o nenavadnem pojavu - zmrznjenih padajočih legvanih z dreves. Teh zelenih kuščarjev je veliko predvsem v predmestju Miamija. Ker je njihovo običajno življenjsko okolje vroče tropsko podnebje Latinske Amerike, se niso sposobni prilagoditi takšnemu mrazu. "Zanje je trenutno na Floridi premrzlo. Ker so mrzlokrvni, se ne morejo več premikati, če temperatura pade pod 10 stopinj Celzija," je pojasnila okoljevarstvenica Kristen Sommers mnogim Floridčanom, ki so presenečeni klicali na radijske postaje in na družbena omrežja objavljali fotografije nepremičnih legvanov pred svojimi hišami.

"Ne mislite, da so poginili"

Zato so mediji objavili tudi nasvete, kaj naj Američani storijo, če pred svojim pragom naletijo na otrplega kuščarja. Prvo pravilo je - pustijo naj ga pri miru. Ko se bo temperatura nekoliko dvignila, se bodo namreč znova lahko začeli premikati in če se bodo čutili ogrožene, lahko človeka pošteno ugriznejo. "Nikoli ne predvidevajte, da so poginili," je še posvarila Sommersova.

Podobno "težavo" imajo v neobičajnem mrazu morske želve, ki so prav tako otrpnile. Floridski okoljevarstveniki so zanje sprožili celo reševalno akcijo.

Uvozili so jih iz Mehike

Zeleni legvani so sicer živali, ki Floridčanom povzročajo precej preglavic, saj uničujejo drevesa in kopljejo rove, s tem pa delajo škodo na infrastrukturi. Zrastejo lahko do 150 centimetrov v dolžino, njihovi iztrebki pa so potencialni vir bakterije salmonela. Na Florido so jih predvsem iz Mehike prinesli v 60. letih prejšnjega stoletja, od takrat pa so se močno namnožili.

Za nekatere legvane bo trenutni mraz usoden, za večino pa ne, saj bodo z dvigom temperatur znova oživeli. Podobno se je zgodilo že leta 2010, ko se je Florida za dva tedna znašla pod vplivom nizkih temperatur. Takrat so zaradi mraza poginili nekateri legvani in tudi burmeški pitoni ter nekatere druge živali, za katere floridsko subtropsko podnebje ni njihov naravni življenjski prostor.

The scene at my backyard swimming pool this 40-degree South Florida morning: A frozen iguana. pic.twitter.com/SufdQI0QBx — Frank Cerabino (@FranklyFlorida) January 4, 2018

The frozen iguana petrified next to my South Florida swimming pool yesterday, reanimated himself in the afternoon sun. Here he is walking it off ... After another cold night, though, he's probably a green popsicle again this morning. pic.twitter.com/nOept7ksJT — Frank Cerabino (@FranklyFlorida) January 5, 2018

