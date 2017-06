Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Se bodo modni navdušenci do naslednjega poletja ogreli za pilotske kombinezone? Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Prada bi poleti moške oblekla v pilotske kombinezone

Kolekcija ni požela navdušenja

19. junij 2017 ob 09:55

Milano - MMC RTV SLO

Čeprav se letošnje poletje še niti ni "uradno" začelo, se v modni prestolnici Milano že iztekajo predstavitve moških kolekcij za pomlad in poletje 2018.

Po navadi za enega izmed vrhuncev tedna moške mode poskrbijo pri hiši zvenečega imena Prada, a tokratna revija Miuccie Prade in sodelavcev poznavalcev ni navdušila, kot so zapisali pri cehovskem WWD-ju, je kolekcija veliko obetala, da na koncu razočarala s kosi, ki so bili že kar malce "cirkuški", denimo s kombinezoni, ki bi jih prej kot v omari kakega modnega navdušenca našli v hangarju, kjer se zadržujejo vojaški piloti.

Milo rečeno, nenavadna je bila tudi uporaba materialov za toplo sezono: plašči bi bili lahko zadetek v polno, če le ne bi bili izdelani iz težke volne, razočarali pa so tudi modni dodatki, vključno z že prežvečenimi škatlastimi torbami, kakršne so v 70. prodajale letalske družbe.

Kot so pri Pradi opisali stripovsko navdahnjeno kolekcijo, so želeli "slaviti človeške talente v vse bolj digitalnem svetu" in ponuditi "nekakšno nasprotje navidezni resničnostni". V zaodrju je prva dama omenjene modne hiše povedala, da so se osredotočili na "ročno izdelane, preproste, resnične, človeške" zgodbe: "Mislim, da vsi živimo v tem dvojnem svetu, kajne? In toliko nasprotij je. To je tisto, kar je zanimivo: dialog, ali odsotnost dialoga med tema dvema svetovoma."

V skladu z življenjem v digitalnem svetu je bila to prva revija, ki so jo v živo prenašali na spletni strani modne hiše in na Instagramu.

A. K.