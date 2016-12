Foto: Praznični Zagreb očaral Evropo - gneča vsepovsod

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 21 glasov Ocenite to novico! Eden najbolj priljubljenih krajev za fotografiranje je Gradec na Gornjem gradu, kjer so postavili velikanski okvir in vsi, ki se fotografirajo znotraj okvirja, imajo v ozadju zagrebško katedralo. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zagreb obišče tudi veliko Slovencev

20. december 2016 ob 19:25

Zagreb - MMC RTV SLO

Pozabite na Dunaj, Strasbourg, Colmar ali Aachen ... Zagreb je tisto mesto, ki ga morate nujno obiskati v prazničnem času.

Tako so odločili obiskovalci portala European Best Destinations (glasovalo je 190.000 ljudi iz 124 držav), ki so Zagreb že drugo leto zapored postavili na vrh seznama najboljših mest za obisk v prazničnem času.

Živahne ulice, trgi in parki so v adventnem času še posebej lepo okrašeni. Eden najbolj priljubljenih krajev za fotografiranje je Gradec na Gornjem gradu, kjer so postavili velikanski okvir in vsi, ki se fotografirajo znotraj okvirja, imajo v ozadju zagrebško katedralo. Množično obiskan je tudi ledeni park z drsališčem pri glavni železniški postaji. Ne manjka niti koncertov in drugih zabavnih dogodkov.

Obiskovalcem je na voljo približno 100 stojnic s pisano ponudbo hrane, pijač in spominkov na skoraj 30 lokacijah v najožjem središču mesta.

Zaradi velikega števila ljudi na ulicah je pogosto oviran tramvajski promet v središču mesta, ki je med adventom ob koncih tedna brezplačen.

Praznično dogajanje se je začelo 26. novembra, trajalo pa bo do 8. januarja, tako da imate še nekaj časa, da prazničen utrip začutite tudi sami. Delček utripa iz Zagreba lahko doživite tudi ob ogledu spodnje fotogalerije.

