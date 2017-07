Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na letošnje tekmovanje se je prijavilo več kot 1.500 ljudi, v finale pa se je uvrstilo le deset najboljših. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Pred oltar v obleki iz toaletnega papirja

Nenavadno tekmovanje

23. julij 2017 ob 14:04

New York - MMC RTV SLO

Manhattan vsako leto gosti nenavadno modno revijo, na kateri oblikovalci predstavijo poročne obleke, narejene iz toaletnega papirja.

Ameriški oblikovalci so se že 13. leto zapored udeležili zdaj že tradicionalnega tekmovanja v izdelavi poročnih oblek iz toaletnega papirja. Na tekmovanje se je prijavilo kar 1.517 ljudi, v finale tekmovanja pa se je uvrstilo zgolj najboljših deset kreacij.

Udeleženci so pri svojem delu lahko uporabili izključno toaletni papir, lepilo, lepilni trak in šivanko.

"Iščemo obleke, ki so na prvi pogled popolnoma podobne ostalim poročnim oblekam, a s to razliko, da so narejene iz toaletnega papirja," je povedala Laura Gawne, soustanoviteljica tekmovanja in lastnica podjetja za načrtovanje porok.

Zmagovalec vsako leto domov odnese 10.000 dolarjev, njegova obleka pa je razstavljena v muzeju na Times Squaru v New Yorku.

Sa. J., Foto: Reuters