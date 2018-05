Foto: Pred poroko leta - pregled najlepših kraljevskih poročnih oblek

Princ Harry bo pred oltar stopil 19. maja

10. maj 2018 ob 10:59

London - MMC RTV SLO, Reuters

Le nekaj dni Britance še loči od "poroke leta", ko bosta britanski princ Harry in njegova zaročenka Meghan Markle stopila pred oltar.

Kakšno obleko bo Marklova nosila, je trenutno še predmet vnetih ugibanj, britanski mediji pa poročajo, da naj bi ameriška igralka izbrala luksuzno znamko Ralph & Russo, ki sta jo leta 2007 v Londonu ustanovila avstralska oblikovalca Tamara Ralph in Michael Russo.

Po poročanju Daily Maila naj bi Meghanina obleka stala 100.000 funtov.

Znamka je naglo postala priljubljena med zvezniki in kraljevo družino, znani pa so tudi po tem, da so leta 2016 na modni reviji predstavili eno najambicioznejših poročnih oblek, ki jo je 50 ljudi šivalo kar 6.000 ur. Vlečka obleke je bila tako težka, da je bilo potrebnih šest članov osebja, da so jo na koncu modne piste obrnili.

Marklova je ekstravagantno kreacijo Ralpha & Russa nosila tudi na uradnih zaročnih fotografijah.

Ikonična Dianina obleka

V pričakovanju izbora Marklove pa objavljamo nekaj fotografij najlepših kraljevskih poročnih oblek, vključno s tisto, ki jo je leta 1981 na poroki s princem Charlesom nosila Harryjeva mama, princesa Diana. Obleka, ki sta jo oblikovala David in Elizabeth Emanuel, je ena najbolj ikoničnih oblek vseh časov.

Sešita je bila iz svilenega tafta slonokoščene barve in stare, na roko šivane čipke iz Carrickmacrossa na Irskem, ki je nekoč pripadala kraljici Mariji I. Angleški.

Kreacijo je dopolnjevala 7,5 metrov dolga vlečka z bleščicami in 10.000 na roko prišitih biserov.

Obleka je bila tako razkošna in predimenzionirana, da je imela takrat 20-letna Diana velike težave pri vstopanju v kočijo, ki jo je popeljala do Katedrale sv. Pavla.

Kate v Alexandru McQueenu

In koga je na poroki s princem Williamom leta 2011 nosila Harryjeva svakinja? Poročno obleko za Kate Middleton je oblikovala angleška oblikovalka Sarah Burton, kreativna direktorica luksuzne modne hiše Alexander McQueen.

Middletonova naj bi pri končni različici obleke tesno sodelovala z Burtonovo, želela pa si je obleko, ki bi združevala tradicijo z modernostjo in "umetniško vizijo, značilno za delo Alexandra McQueena".

K. S.