Foto: Predizbor Eme - slovo obeh nekdanjih predstavnic Slovenije na Evroviziji

Med osmimi finalisti letošnje Eme ni starih predstavnic Slovenije na Evroviziji - Tanje Ribič in ManuElle - niti ne še kakšnega favorita na papirju pred predizborom.

Tanja Ribič je po 21 letih znova stopila na oder Eme, a se ji ni uspelo prebiti v finale. Ko ga je zapustila zadnjič, si je pripela vozovnico v Dublin. In takrat je bilo vse drugače, se je spominjala pevka in igralka: "Popolnoma drugače je. Takrat so bili samo monitorji, zdaj so slušalke. V Dublinu sem pela v živo z orkestrom, ki se je po letu 1997 poslovil z Evrovizije. Veliko več je obveznosti. Bolj se je treba angažirati. Prisotna so družbena omrežja. Vse se mi zdi že kot ene volitve," je dejala v smehu.

Ribičeva je pred izborom večkrat poudarila, da jo je na Emo poklicala pesem. Pod to sta se podpisala Raay in Rok Lunaček. "Moram pa priznati, da sva z Raayem to pesem pela najprej v italijanščini. In mu je uspelo obdržati iste vokale. Zvenela je celo malo 'evergreenovska', za San Remo. Poskusila sva, kateri jezik bi mi najbolje ležal in sva bila oba navdušena nad italijanščino, ker se je tako lepo zlila z melodijo," je o demoposnetkih za pesem Ljudje spregovorila Ribičeva, ki je še lani spremljala Emo v vlogi navijačice svoje hčerke Zale, ki se je predstavila s pesmijo La-La-Latino.

Podobno kot Ribičevi se v finale ni uspelo uvrstiti niti ManuElli, ki se je vrnila na oder Eme dve leti po tem, ko ga je zapustila zmagoslavno. Tokrat se pod pesem, ki jo je zapela, ni podpisala, ampak so se pod njo podpisali člani ekipe, s katero sodeluje na Švedskem. "Po zmagi na Emi sem se naučila ene izmed glavnih življenjskih lekcij … In naključje ali ne, prav o tem zdaj pojem v svoji pesmi na letošnji Emi. 'Vedno poslušaj svoj notranji jaz, saj le tisti govori resnico.' Na primer, takrat se nisem dobro počutila v obleki s težkimi kristali, želela sem si bolj mladosten videz, kakršnega sicer odražam, pa sem verjela v eleganco … Nisem želela imeti spetih las, pa so me prijatelji prepričali ... Vsekakor tudi nisem bila za to, da je na odru z mano akrobat, ki je bil mišljen najprej na drugem odru kot popestritev, a ker se tehnično to potem ni izšlo, sem vseeno zopet raje zamolčala svoje nezadovoljstvo, pa čeprav je bilo v takih pogojih, da se je vrtel le malo stran od mene, zelo težko odpeti. To zdaj ni 'objokavanje', s tem vam le želim pokazati, da delamo napake prav vsi, a le iz njih lahko res rastemo," se je spominjala izkušnje izpred dveh let.

Ena izmed sprememb, ki so jo prinesla nova spoznanja, je bilo tudi to, da je na odru stala sama – brez skupine. "Povsem preprosto, ker skladba ne kliče po tem. Že sam aranžma skladbe ni primeren za klasičen bend," je pojasnila ManuElla.

Brez finala je ostala tudi aktualna zmagovalka festivala Poprock Anabel. Ideja za pesem Pozitiva, s katero se je Anabel prvič predstavila na Emi, je nastala po nekem nastopu, ko je do nje pristopila gospa in ji rekla, kako ji njena pesem Ob kavi polepša dan, ko jo sliši v službi na radiu. Od tam je ustvarjalno ekipo vodila misel na novo pozitivno skladbo. In na takšen način so jo poskusili tudi predstaviti. "Ideja nastopa je pozitiva, energija, simbol za pozitivno – plus. Želim si, da bi gledalci pred malimi zasloni začutili to pozitivno energijo, ki jo oddajamo, ko slišimo in nastopamo to skladbo. Plesalci so energični, nasmejani in 'funky'," je poudarila Anabel.

Podobno kot lani na Poprocku se ji je v vlogi spremljevalnega pevca na odru (njeno ekipo na odru so dopolnjevali Marko Golubović, Maja Milosavljević, Hanna Rotar, v ozadju pa še pevka Jasna Krmac) pridružil njen brat dvojček Tilen. "Da, moj brat dvojček je moja največja podpora. Srečna sem, da lahko trenutke na odru doživiva skupaj. Vrsto let že pleševa in ko potrebujemo plesalca, je seveda on prva misel. Tilen se je podal v igralske vode, jaz v glasbene. Z veseljem mi priskoči na pomoč tudi na snemanju videospota – kot v prvem videospotu se bo pojavil v ozadju spota za skladbo Pozitiva," je povedala 18-letna pevka.



Podobno kot KiNG FOO se v finale ni uspelo uvrstiti še eni finalistki lanskega leta - Niki Zorjan. Po Fse je predstavila novo pesem na Emi, ki jo je zapela v prekmurščini. "Prekmurščino v bistvu znam samo jaz od naše ekipe, ker sem edina Prekmurka, in v tem uživam. Ko smo lani začeli s prekmurščino, sem ugotovila, kako zelo speven jezik je to in ni lepšega od tega, da lahko tudi pojem v svojem narečju, zato bom še dolgo ostala v tem. Ni boljšega od tega, ko si sam napišeš svoje besede - v narečju pa še toliko bolj," je o pečatu, ki ga pušča, spregovorila Zorjanova.

KiNG FOO in Nika Zorjan tokrat brez finala

Bobnar Rok Golob, baskitarist Matej Sušnik in kitarist Peter Hudnik so svoja glasbila pustili doma in se na oder Eme po letu dni vrnili brez njih. Pevki Aleksandri Josić so se pridružili na odru v čisto drugačni vlogi, a bilo je premalo, da bi prepričali žirijo in občinstvo. "Pesem zahteva določeno, specifično barvo vokalov, kjer jih dejansko mora biti številčno čim več, zato tokrat pojemo prav vsi plus dve spremljevalni pevki," je pojasnil Golob.

Skupina, ki je pustila pečat na prvi izvedbi festivala Popevka v okviru Dni slovenske zabavne glasbe, ko se je predstavila s skladbo Začaraj me, je lani prvič nastopila na Emi – s pesmijo v angleškem jeziku Wild Ride. Tokrat pa so se zaradi pravil razpisa Eme 2018 v predizboru predstavili s pesmijo v slovenskem jeziku. "Aleksandra se počuti zelo domače, ko poje v slovenščini, saj ima absoluten posluh in neverjeten spomin. Bolj je včasih problem, da je taka perfekcionistka, da ni nikakor zadovoljna s sabo (smeh). Ampak to je bolje, kot če si prehitro zadovoljen. Je postala prava profesionalka," je dejal Golob o pevki, ki je pred priključitvijo skupini KiNG FOO žela simpatije v rodni Srbiji, kjer je v tamkajšnji različici šova Ja imam talenat osvojila tretje mesto.

Letos si je z BQL delila še eno skupno - družinsko – lastnost, saj ji je na odru delala družbo njena mlajša sestra Eva. "Moja sestra je drugače tudi spremljevalna vokalistka v mojem bendu. Letos smo imeli res ogromno nastopov in dobila je ogromno izkušenj. V bistvu ni lepšega od tega, da vem, da mi bo sestra v oporo in bo pela spremljevalni vokal. To dejansko da piko na i, še večjo čustveno noto, ko se zavem, da je še moja sestra zadaj, in zelo je fino, ker ima podobno barvo glasu kot jaz in me res lepo dopolnjuje, res sem zelo vesela. Pa tudi zato, ker je edina Prekmurka in lahko prekmurščino zapoje tako kot jaz, kar je zelo pomembno," je povedala Zorjanova.

Novinci brez finala

Brez finala pa so ostali še trije novinci - MILA, Orter in Gregor Ravnik. MILA, katere pravo ime je Emilia Debska, se je slovenski javnosti v preteklosti predstavljala v oddaji Hri-Bar, leta 2008 pa je odpela tudi uvodno skladbo oddaje Spet doma. Na Emo je prišla s pesmijo Svoboda – moderno poppesmijo z retropridihom, ki sta jo ustvarila člana skupine Hamo & Tribute 2 Love Denis Horvat (avtor glasbe) in Matevž Šalehar - Hamo (avtor besedila) ter Miha Koretič, David Morgan in Miha Koren (avtorji aranžmaja). "Struktura pesmi je posebna v tem smislu, da ni predvidljiva, ni shematična, napisana je iz srca - po naravni poti ustvarjanja. To me je prepričalo k temu sodelovanju, pa da tudi sama dodam neko svojo interpretacijo. Vse v kompoziciji je iskreno in jaz verjamem samo v takšne pesmi. Stil, zgradba in žanr mi niso nikoli tako pomembni kot prava energija in čustva. Sporočilo, pod katerim se lahko podpišem in ga potem z veseljem delim naprej," je povedala MILA.

Na odru ji je družbo delala plesalka Anja Šivic na obroču. "Ravno prek njenih sposobnosti in plesa smo se poskusili dotakniti in predstaviti svobodo skozi umetnost. Super izkušnja in izziv vsekakor tudi za Anjo," je poudarila MILA.

Orter je zgodbo, ki jo je nadaljeval kot debitant na Emi, začel graditi leta 2016 na Melodijah morja in sonca, kjer je s skladbo Zaprta v grad domov odnesel nagrade strokovne žirije za najboljšo izvedbo, aranžma, glasbo in nagrado Danila Kocijančiča za najobetavnejšega glasbenega izvajalca. Tokrat pa je prišel s pesmijo Kraljica. "Kraljica je metafora za boj proti temnim trenutkom in sinonim za smrt, ampak na koncu zmaga življenje," je povedal Orter.

In zato sta se mu na odru pridružili tudi dve plesalki. "Plesalki sta boj, ki ga želim vpeljati v celotno zgodbo oz. ki je pesem. Bela plesalka predstavlja življenje, upanje, nedolžnost, nov pogled na svet. Črna pa temne trenutke, 'od greha umazano' življenje (smeh). Bela plesalka je ves čas ob meni in jo varujem pred temnimi trenutki, čeprav sem tudi sam črn, kar pomeni, da pokažem svetu, da sem že vpeljan v ta 'grešni' svet. Je pa res, da je na meni tudi beli detajl, s katerim se z belo plesalko poveževa. Koreografija je narejena na ta bolj mističen, divji, moj svet," je pojasnil Orter.

Brez finala pa je ostal tudi 24-letni Gregor Ravnik. Pred dvema letoma se je zgodil prvi festivalski nastop Ravnika, in sicer na odru Melodij morja in sonca, kjer se je predstavil s skladbo Glasba. Lani se je vrnil nanj s skladbo Med nama, za katero je prejel tudi nagrado za najboljšo izvedbo. A za oder Eme - na katerem je debitiral - je pripravil balado, kjer je vse stavil na vokal. "Pri nastopu sem želel najbolj izpostaviti svoj vokal in preostale vokale, prisotne pri pesmi. Najpomembneje mi je, da sem v svoji izvedbi iskren," je povedal Ravnik.

Hkrati pa mu je nastop na Emi predstavljal izziv. "Nastop na Emi je vsekakor super priložnost za predstavitev večjemu občinstvu in hkrati tudi velik izziv. Adrenalin, ki je prisoten na tovrstnih festivalih, je vsekakor drugačen od tistega na odrih, ki niso tako medijsko odmevni," je še dodal Ravnik.

A kot že omenjeno - v finalu je prostora zgolj za osem tekmovalcev in tja se je uspelo uvrstiti skupini Proper s pesmijo Ukraden cvet, Lari Kadis s pesmijo Zdaj sem tu, BQL, ki sta se predstavila s Ptico, Lei Sirk s pesmijo Hvala, ne!, skupini Indigo z Vesno, Ini Shai s pesmijo V nebo, Marini Martensson z Blizu in Nuški Drašček z Ne zapusti me zdaj.

Kako je osmerica tistih, ki se jim ni uspelo uvrstiti v finale, preživljala svoj predizborni večer, si lahko pogledate spodaj.

