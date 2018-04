Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Postaja je postala muzej v malem. Foto: Reuters Ob čakanju na vlak potniki lahko uživajo v umetnosti. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: Prenovljena postaja pravi magnet za potnike in turiste

Umetniška preobrazba

9. april 2018 ob 19:00

Madhubani - MMC RTV SLO

Skoraj pozabljena železniška postaja v mestu Madhubani v vzhodni indijski državi Bihar doživlja pravi preporod, potem ko so postajo spremenili v muzej na malem.

Kot je povedal predstavnik železnice, se je število dnevnih obiskovalcev (na dan gre čez postajo 1.000 potnikov in delavcev, kar je malo za Indijo, kjer je železniški promet zelo priljubljena oblika prevoznega sredstva) podvojilo, odkar je nekoč prašna in zapostavljena postaja dobila novo preobleko.

Poleg potnikov in domačinov postaja privablja turiste, ki želijo od blizu videti, kako je 230 tamkajšnjih umetnikov poslikalo stene postaje, ki se razprostira na več kot 650 kvadratnih metrih.

Pri tem so se naslonili na tradicijo področja, na tehniko madhubani oziroma mithila, ki je znana po edinstvenih geometrijskih vzorcih, s katerimi ustvarjajo živopisne slike, prikazujejo pa vsakodnevno življenje ljudi v regiji skupaj z drugimi vidiki indijske kulture in dediščine. Z železnice so sporočili tudi, da gre za največjo ilustracijo madhubani na svetu.

Umetniki so delo opravili prostovoljno, pri ustvarjanju pa so si pomagali z vejicami, ščetkami, nalivnimi peresi, uporabljali so naravna barvila ... Material jim je zagotovila postaja Madhubani, ki se je priključila nacionalni kampanji Očistimo Indijo.

D. S.