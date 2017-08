Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Afera z oporečnimi jajci je izbruhnila 1. avgusta. Sledili so umiki milijonov jajc in na tone jajčnih proizvodov s trgovskih polic. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Preplah, kakšen preplah? Belgijci uživali v omleti iz 10.000 jajc

Z omleto se je okrepčalo okoli 1000 ljudi

16. avgust 2017 ob 12:30

Malmedy - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Kljub aferi z oporečnimi jajci so v belgijskem mestu Malmedy v torek že 22. leto zapored pripravili ogromno omleto, za katero so porabili kar 10.000 jajc.

Insekticid fipronil je v prehransko verigo prišel na Nizozemskem, ki je ena največjih proizvajalk jajc na svetu, od tam pa so se razširila v 18 držav, tudi v Hongkong. A nedavni preplah ni odvrnil okoli 1.000 ljudi, da ne bi pokusili ogromne omlete s šunko in zelišči, ki je imela premer kar štiri metre.

Nekaj napetosti in dvomov pa je pred pokušanjem vseeno bilo, je priznal predsednik društva Svetovno bratstvo vitezov velikanske omlete, Robert Ansenne, ki je izjavil: "Ljudje so povedali, da so bili pred prvim grižljajem nekoliko prestrašeni, a z obiskom smo vseeno zadovoljni."

Omleto so na glavnem trgu tega pretežno francosko govorečega mesta pripravili domačini, pri mešanju jajc pa so si pomagali z metrskimi kuhalnicami. Jed so nato brezplačno razdelili med gledalce in goste dogodka. Organizatorji dogodka so zatrdili, da so bila jajca preverjena in niso vsebovala zdravju potencialno škodljivega insekticida.

Velike omlete po vzoru Belgijcev pripravljajo tudi v Franciji, Kanadi, ZDA in Argentini.

A. P. J., foto: EPA