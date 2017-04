Foto: Princ Filip očaral avstralsko pevko Kylie Minogue

Avstralsko-britansko društvo ji je podelilo nagrado

5. april 2017 ob 10:52

London - MMC RTV SLO

Princ Filip je na Windsorskem gradu sprejel avstralsko glasbenico, kjer ji je podelil nagrado za velik prispevek k dobrim odnosom med Veliko Britanijo in Avstralijo.

95-letni princ se je po poročanju tujih medijev na srečanju zelo zabaval, pevka pa ga je opisala kot "zelo šarmantnega" in poudarila, da sta se imela "super in da sta prijetno poklepetala".

"Smo na Windsorskem gradu in vojvoda Edinburški mi je pravkar podelil nagrado društva za moj prispevek k dobrim odnosom med državama," je pojasnila v kratkem intervjuju. "Sem ponosna Avstralka, a tudi Velika Britanija ima posebno mesto v mojem srcu. Zdi se mi, da gre društvu povezovanje držav odlično od rok, in zato sem resnično počaščena, da so prepoznali moj trud in delo," je še dodala.

Nagrado ji je kot pokrovitelj Avstralsko-britanskega društva izročil princ Filip. Pogovarjala sta se v dnevnem prostoru na gradu, na srečanju pa sta bila tudi predsednik Avstralsko-britanskega društva Peter Benson in politik Alexander Downer, še poroča The Telegraph.

Nekaj utrinkov si lahko ogledate še v spodnji galeriji.

P. B., foto: Reuters