Foto: Princ Filip v pokoj - opravil zadnjo individialno kraljevo dolžnost

2. avgust 2017 ob 17:31

London - MMC RTV SLO

Mož britanske kraljice Elizabete II. je z udeležbo na paradi kraljeve mornarice v Buckinghamski palači zaključil individualni program javnih obveznosti in se tudi uradno upokojil.

Edinburški vojvoda se je sam udeležil več kot 22 tisoč dogodkov in obveznosti, med drugo svetovno vojno pa je bil poveljnik kraljeve mornarice. Iz palače so ob njegovi upokojitvi sporočili, da se bo še vedno lahko odločil, da se občasno pri javnih obveznostih pridruži kraljici, s samostojnimi javnimi obveznostmi pa je zaključil.

96-letni princ Filip je za zadnjo samostojno obveznost izbral parado v Buckinghamski palači ob zaključku dobrodelnega dogodka 1664 Global Challenge za podporo ranjenim pripadnikom kraljeve mornarice. V okviru projekta so opravili približno sto izzivov v stotih dneh, ob tem pa so za dobrodelne namene želeli zbrati 100 tisoč funtov.

Kraljica je odločitev podprla

Iz Buckinghamske palače so sicer že maja letos sporočili, da se bo princ Filip upokojil ter da je odločitev sprejel sam, kraljica pa ga je pri tem podprla. Princ je pokrovitelj, predsednik ali član več kot 780 organizacij, z njimi pa bo ostal povezan tudi v prihodnosti - bo pa njegova vloga manj aktivna.

V svoji dolgi karieri opravljanja uradnih dolžnosti pa je poskrbel tudi za kar nekaj sočnih izjav. Na potovanju na Kitajsko leta 1980 je ob srečanju z britanskimi študenti pripomnil: "Če boste predolgo tukaj, boste dobili poševne oči." Podobno neprimerna opazka mu je ušla med obiskom Škotske leta 1999, ko je videl slabo montirano električno omarico: "Tole je pa videti, kot bi jo namestil kak Indijec." Leta 2002 je v Avstraliji predstavnika staroselcev vprašal, ali še vedno mečejo kopja drug v drugega.

Kraljica Elizabeta bo svoje javne obveznosti v celoti opravljala še naprej, pri tem pa jo bodo podpirali drugi člani britanske kraljeve družine.

70. obletnica poroke

Z 91-letno kraljico Elizabeto bosta novembra obeležila 70. obletnico poroke. Kraljica je že večkrat poudarila, kako pomemben je bil princ Filip v zadnjih desetletjih. Ob njuni zlati poroki leta 1997 je dejala, da je bil "moja moč in je vsa ta leta kljub vsemu ostal".

Njuna ljubezenska zgodba se je začela že pred drugo svetovno vojno. Spoznala sta se leta 1934, redno pa sta si dopisovala od leta 1939, ko je bila princesa Elizabeta stara šele 13 let.

Filip se je rodil kot princ Grčije in Danske 10. junija 1921 na Krfu kot edini sin grškega princa Andrewa in nemške princese Alice Battenberške. Družina je le leto po njegovem rojstvu morala bežati po padcu monarhije, pozneje pa so ga poslali v internate v Nemčiji in na Škotskem.

Ob poroki z Elizabeto se je odpovedal vsem svojim nazivom in postal britanski državljan, ko pa je ona postala kraljica, se je končala tudi njegova kariera v vojaški mornarici. Nekoč naj bi celo priznal, da je morda malo razočaran, da nikoli ni imel svoje kariere, a da "biti poročen s kraljico, je prva dolžnost".

