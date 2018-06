Foto: Princ William na obisku pri evrovizijski zmagovalki Netti

"Bilo je izjemno"

27. junij 2018 ob 14:52

Tel Aviv - MMC RTV SLO

Princ William, ki se te dni mudi na obisku Bližnjega vzhoda, se je na lastno željo v Tel Avivu srečal tudi z zmagovalko letošnje Evrovizije Netto Barzilai.

Evrovizijska zmagovalka iz Izraela in vojvoda Cambriški sta se sprehodila po ulicah Tel Aviva ter vmes poklepetala o duševnem zdravju in o sprejemanju drugačnosti. Ravno o tem govori tudi letošnja zmagovalna pesem, ki je prinesla zmago Izraelu.

"Pogovarjala sva se o tem, kako je moja pesem vplivala na Izraelce. Predvsem o tem, kako lahko s pozitivnostjo in dobrimi zgledi spodbudimo pozitivne spremembe," je povedala 25-letnica in dodala: "Bilo je izjemno." S princem sta si med sprehodom v eni od uličnih okrepčevalnic privoščila gazoz, v Izraelu izredno priljubljeno brezalkoholno gazirano pijačo.

Netta je novinarjem, ki so ji po ulicah Tel Aviva sledili na vsakem koraku, zaupala, da si nikoli ni mislila, da bo lahko svojo državo zastopala na Evroviziji, ko "pa sem dobila to priložnost, sem se odločila, da naredim nekaj lepega, ne samo za svojo državo, ampak tudi za ljudi, ki se borijo s slabo samopodobo."

Obisk princa Williama na Bližnjem vzhodu je prvi uradni obisk katerega od članov ožje britanske kraljeve družine v Izraelu in Palestini od leta 1948.

.

Novinarjem BBC-ja je pojasnila, da je za nastop namenoma oblekla kratko krilo in izbrala veselo pesem z močnim sporočilom. "Če bi v otroštvu na televiziji v najbolj gledanem terminu videla nekoga, ki bi mi bil podoben, nekoga, ki ne bi bil popoln, bi mi precej olajšalo odraščanje," je povedala Netta. "Dobivam številna sporočila deklet in fantov, ki jih je pesem in moja podoba spodbudila, da sprejmejo sami sebe," je še dodala.

Sa. J.