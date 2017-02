Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zmaga je pripadla Harryju. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Princa na tekaški stezi - Harry hitrejši kot William

Obiskali so olimpijski park kraljice Elizabete

6. februar 2017 ob 19:05

London - MMC RTV SLO

Britanska princa William in Harry sta se skupaj z Williamovo ženo Catherine pomerila na tekaški preizkušnji, najhitrejši med trojico pa je bil najmlajši med njimi.

Trojica se je odpravila v olimpijski park kraljice Elizabete, da bi se srečala s 150 prostovoljci organizacije Heads Together, ki skrbijo za duševno zdravje ljudi.

Prostovoljce je med tekaškimi pripravami - pripravljajo se na londonski maraton, ki bo 23. aprila - presenetil obisk z britanskega dvora.

Kate je predlagala tekaški izziv na 50 m, brata sta ga rade volje sprejela in se podala v boj za prvo mesto. To je na koncu pripadlo princu Harryju, Williamu pa ga kljub vsem naporom ni uspelo prehiteti. Ko je na cilj prispela še Kate, sta se vojvoda in vojvodinja Cambriška objela.

Kot je povedal William, želijo spodbuditi ljudi, da se pogovarjajo o duševnem zdravju in da se duševne bolezni ne jemljejo kot nekaj sramotnega.

Obisk olimpijskega parka kraljice Elizabete je sicer brezplačen, doplačati je treba le obisk nekaj atrakcij. V parku najdemo tudi pustolovski park, interaktivne fontane, športna igrišča, avenije, kjer bodo razstavljali umetnostna dela v sodelovanju z muzejem V&A in londonsko univerzo UCL, vodni park, obiskovalci pa se lahko povzpnejo tudi na visoki stolp ArcelorMittal Orbit, ki v višino meri 114,5 metra.

D. S.