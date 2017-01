Foto: Prva dama Melanija, sevniška tržna niša - predvsem kulinarična

Slovenka po današnji inavguraciji uradno postala prva dama

20. januar 2017 ob 11:56

Sevnica - MMC RTV SLO

Novinarji in fotoreporterji tujih medijskih hiš v zadnjih tednih prihajajo v Sevnico, rojstni kraj prve dame ZDA Melanie Trump, ki za navdihuje predvsem tamkajšnje gostince.

Tja se je odpravil tudi BBC-jev novinar in v obsežni reportaži obiskal sevniške gostinske lokale, ki so izvolitev Donalda Trumpa za ameriškega predsednika njega in soprogo vzeli za navdih in v svojo ponudbo vključil jedi z njunim pridihom.

"Pokloni ameriškemu predsedniku morda niso najbolj spoštljivi, vendar so ponujeni z naklonjenostjo in nežnim humorjem, kar se kmalu izkaže za zaščitni znak Sevnice," zapiše Guy De Launey.

Predsedniški burger je postrežen na leseni deski, obkrožen s pečenim "dolarskim krompirčkom" v obliki zlatnikov in pokrit z zapečeno sirovo skorjico "las", ki je videti, kot da bo vsak čas poletela, opiše britanski novinar.

"Oblikovali smo burger tako, da bo malo spominjal na Trumpa," mu prizna Bruno Vidmar iz restavracije Rondo. "Je pekoč, ker so tudi Trumpove izjave pekoče, zraven je dolarski krompirček, ker je tudi uspešen poslovnež," doda.

Potem pa pride na vrsto sladica Melanija, ki je postrežena v lončku, sestavljajo pa jo biskvit, sladka smetana, mascarpone in jagodni pire.

Od celotnega menija do copatk

Tudi v gostišču Ob ribniku sta zakonca Zalezina zaznamovala Melanijin vzpon. Strežeta namreč "meni Melanija", ki ga sestavljajo tri jedi. "Zanj ni treba seči globoko v denarnico, gre za preprost obrok, postrežen z naklonjenosto," pravi britanski novinar.

Uspeh svoje rojakinje so proslavili tudi drugi gostinci. V pekarni Kruhek so pripravili jabolčno pivo, ki so jo poimenovali Prva dama. Krasita jo velik M in vanjo zapičena majhna ameriška zastavica. V slaščičarni Julija se lahko posladkate s torto Melanija, ki je bogata z oreščki, v gostišču Tončkov dom pa so po najslavnejši Sevničanki poimenovali bogate palačinke.

Gostinci pa niso edini, ki so našli tržno nišo. Svoj izdelek so Melaniji posvetili tudi v tamkajšnji Kopitarni, kjer so izdelali damske copate, ki jih krasi ličen cof in jih poimenovali The White House (Bela hiša).

