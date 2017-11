Foto: Prve fotografije poroke leta s Sereno Williams v glavni vlogi

Poroka s številnimi znanimi obrazi

18. november 2017 ob 10:38

New Orleans - MMC RTV SLO

Teniška zvezdnica Serena Williams je na poroki v stilu Disneyjeve klasike Lepotica in zver obljubila večno zvestobo soustanovitelju Reddita Alexisu Ohaianu.

Na eni največjih porok v svetu šovbiznisa niso manjkali znani obrazi, na družbenih omrežjih, čeprav naj bi Serena in Alexis na poroki prepovedala uporabo mobilnih telefonov, pa so se že začele pojavljati prve fotografije.

Zvezdniška poroka je potekala New Orleansu, to mesto pa sta izbrala zaradi močnega evropskega vpliva, odlične hrane in splošnega vzdušja.

Nevesta se je pred oltar sprehodila v obleki, ki jo je zanjo ustvarila Sarah Burton. "V London sem šla zgolj zato, da bi se srečala s Sarah in zaljubila sem se ravno v tisto obleko, ki je bila popolno nasprotje tistega, kar sem imela sprva v mislih," je pojasnila za portal Brides.

Po formalnem delu se je preoblekla v ravno tako belo obleko modne hiše Versace, njih pa je izbrala tudi za tretji stajling. Ravno v tretji obleki je z možem plesala tudi prvi ples, za katerega sta izbrala mešanico skladb Tale As Old As Time in If I Can't Have You.

Med povabljenimi ni manjkalo znanih obrazov - Beyonce, Kim Kardashian, Eva Longoria, Kelly Rowland, Ciara, Caroline Wozniacki in Anna Wintour so le nekatera imena, ki so polepšala Serenin in Alexisov dan.

Par, ki se je pred dvema mesecema razveselil rojstva prvorojenke Alexis Oympie, je decembra lani sporočil veselo novico, da se je po 15 mesecih videvanja zaročil, poroka pa naj bi po prvih podatkih mladoporočenca stala več kot milijon ameriških dolarjev.

P. B.