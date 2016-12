Foto: Prvi Kubanci do spleta tudi v lastnem domu

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 8 glasov Ocenite to novico! Veliko Kubancev lahko dostopa do spleta v več kot 900 spletnih kavarnah in na več kot 200 brezžičnih točkah na javnih mestih. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prvih 2.000 gospodinjstev s spletom v prihodnjih dneh

20. december 2016 ob 17:44

Havana - MMC RTV SLO/STA

Kuba, ena najslabše povezanih držav, ko gre za splet, bo prvič dovolila uporabo svetovnega spleta v gospodinjstvih.

Prvih 2.000 gospodinjstev naj bi tako v sklopu pilotnega projekta povezali s spletom v prihodnjih dneh, je sporočilo državno telekomunikacijsko podjetje Etecsa. Po dveh mesecih pilotnega preizkusa se bodo oblasti v Havani odločile, ali naj dovolijo širitev spletnega dostopa tudi na druga gospodinjstva, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Do zdaj je bil domači dostop do spleta na karibskem otoku omogočen samo zdravnikom, znanstvenikom in novinarjem zaradi narave njihovega dela.

Kljub temu pa Kuba ostaja država z enim najnižjih deležev prebivalstva z dostopom do medmrežja na svetu. Po uradnih statistikah je tako lani le približno tretjina prebivalstva uporabljala splet, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Največja ovira ostaja visok strošek dostopa. Čeprav je Etecsa napovedala tudi znižanje cen spleta z dveh dolarjev na 1,5 dolarja na uro, to večini ljudi v državi, kjer je povprečni mesečni dohodek manj kot 30 dolarjev, ne bo omogočalo redne uporabe spleta.

Lovljenje medmrežnih povezav na javnih mestih

Toda veliko Kubancev lahko dostopa do njega v več kot 900 spletnih kavarnah in na več kot 200 brezžičnih točkah na javnih mestih. Tako naj bi že zdaj okoli 250.000 Kubancev vsak dan uporabljalo splet.

Fotograf Reutersa je pogledal, kako je videti, ko Kubanci lovijo medmrežne povezave po kotičkih Havane.

