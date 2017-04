Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ob obali se gnetejo tisti, ki bi v objektive radi ujeli čudovit prizor iz narave. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Prvi letošnji utrinki s kanadske "ulice ledenih gora"

Turistični delavci si manejo roke

20. april 2017 ob 11:18

Ferryland - MMC RTV SLO

Malo mesto na Novi Fundlandiji v Kanadi je postalo pravi turistični magnet, potem ko je na obalo naplavilo eno prvih ledenih gora to sezono.

Kot BBC povzema kanadske CBC News, je za velikonočni konec tedna na cesti blizu mesteca Ferryland z nekaj manj kot 500 prebivalci prišlo do pravih zastojev, saj so se fotografi, tako poklicni kot amaterski, prerivali, da bi dobili kar najboljši posnetek veličastnega prizora.

Območja, ki se razteza od obale Labradorja do severozvhodne obae Nove Fundlandije, se drži vzdevek "ulica ledenih gora", saj tja vsako pomlad naplavi več ledenih kosov, ki proti jugu plavajo z območja Arktike.

Včasih se ledene gore zataknejo v morski led in tam ostanejo do pozne pomladi ali celo zgodnjega poletja, ta, ki trenutno gostuje v Ferrylandu, pa bi utegnila tam ostati kar za stalno, je za Canadian Press ugibal župan Adrian Kavanagh.

To bi seveda pomenilo odlično priložnost za tamkajšnje turistične delavce in organizatorje izletov z ladjicami in kajaki, ki imajo letos že tako ali tako dobro sezono, saj je v Atlantiku na ogled na stotine ledenih gora, veliko več kot je za ta letni čas običajno, še piše BBC.

A. K.