15. julij 2018 ob 20:27

Moskva - MMC RTV SLO

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je kljub napovedim, da bodo "ognjeni" prvaki sveta, na koncu v VIP-loži moskovskega stadiona Lužniki morala stisniti roko francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu.

Skupni ogled finalne tekme je Grabar-Kitarovićeva potrdila že pred dnevi na zasedanju vrha Nato v Bruslju, Hrvatica je takrat navihano pripomnila, da naj se njen francoski kolega pripravi na razočaranje: "V nedeljo se bomo mi veselili zmage." A na koncu se najslajše smeje prvi mož Francije.

Ta je bil kos najbolj goreči navijačici med svetovnimi voditelji: Kolinda je nase opozorila že v četrtfinalu, ko so Hrvati izločili gostiteljico prvenstva Rusijo, takrat ji je nasproti stal popolnoma nezainteresiran premier Rusije Dmitrij Medvedjev. Za finale se je vnovič odela v kockasto opravo. Oba predsednika sta goreče spremljala tekmo, skakala sta in glasno navijala, na koncu pa je imel več razlogov za skok na noge Macron, saj so galski petelini v boju za nogometni prestol s 4:2 odpravili ognjene.

Med dvema ognjema, Kolindo in Emmanuelom, sta sedela predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino in predsednik Rusije Vladimir Putin. Slednji je hrvaško predsednico in francoskega predsednika gostil tudi v Kremlju, Kolinda pa je Putinu podarila kockasti dres z napisom Putin (pred tem je Hrvatica s hrvaškim dresom opremila tudi ameriškega predsednika Donalda Trumpa in angleško premierko Thereso May).

Tako Macron kot Grabar-Kitarovićeva sta Putinu in Rusiji namenila čestitke ob organizaciji popolnega svetovnega prvenstva.

Četverica je po ogledu finalne tekme stopila na nogometno zelenico, Macron in Grabar-Kitarovićeva pa sta se držala za roke –, da bi podelila nagrade najboljšim akterjem SP-ja 2018. Tudi tu sta vneta navijača izstopala, saj sta objemala nogometaše drugega za drugim, še preden pa je Infantino izročil pokal Francozom, sta ga Kolinda in Emmanuel še poljubila ...

Macron bo pokal kmalu spet dvignil, saj pripravlja sprejem za zlate nogometaše. Tudi hrvaški nogometaši se domov vračajo v ponedeljek, Grabar-Kitarovićeva pa jim bo ob zgodovinskem uspehu izročila državna odlikovanja.

