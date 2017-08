Foto: Putinove aktivne počitnice – ribolov in potapljanje v Sibiriji

Med potapljanjem naj bi ujel tudi ščuko

5. avgust 2017 ob 08:35

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Ruski predsednik Vladimir Putin je bil ta teden na dvodnevnem oddihu na jugu Sibirije, kjer si je vzel čas za počitek, rekreacijo in ribolov.

Vladimir Putin, ki svoje proste dni rad preživi v neokrnjeni naravi, si je za tokratni dvodnevni izlet izbral Tuvo, avtonomno republiko Ruske federacije, ki leži v Sibirskem zveznem okrožju. Ruski predsednik je čas v odmaknjenih krajih izkoristil za sprehode po sibirskih gozdovih, ribolov v gorskih jezerih in potapljanje.

"Putin ni prvič obiskal tega dela države, da bi si odpočil in se rekreiral, vendar pa vedno rad izbere nove kraje, tako kot zdaj," je povedal Peskov.

Dodal je, da je za to območje značilno ostro podnebje. "V sončnem vremenu se ozračje hitro segreje, tako da je dovolj vroče tudi za sončenje. Zvečer pa se hitro ohladi in temperature lahko padejo tudi do pet stopinj nad lediščem," je pojasnil.

Temperatura vode v jezerih redko preseže 17 stopinj Celzija, "vendar to predsednika ni odvrnilo od plavanja", je dodal Peskov. Poleg tega se je v potapljaški opremi odpravil tudi na podvodni ribolov. "Ščuko je lovil dve uri in jo na koncu tudi ujel," je povedal.

Z GoPro kamero na potapljaški maski je posnel tudi nekaj videoposnetkov ribolova. Na izletu so snemali in fotografirali tudi z brezpilotnim letalnikom. Po besedah Peskova bodo posnetke tudi javno objavili.

Na kratkem izletu so ga spremljali ruski obrambni minister Sergej Šojgu, vodja Republike Hakasije Viktor Zimini in Šolbnan Kara-ul, župan mesta, kjer so dopustovali, navaja ruska tiskovna agencija Tass.

M. Z.