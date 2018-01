Foto: Razvpita oguljena praznična smreka bo postala uta za dojenje

Novo življenje za neslavno drevo, ki je zaslovelo

9. januar 2018 ob 19:06

Rimske mestne oblasti so se odločile, da bodo božičnemu drevesu z Beneškega trga, iz katerega se je norčeval ves svet, namenili novo življenje.

Poročali smo že, da je smreka, ki so jo v začetku decembra postavili na enega osrednjih trgov v Rimu, zaradi neustrezne zaščite med prevozom iz Južne Tirolske izgubila večino svojih iglic in se jo je zato prijel vzdevek "spelacchio", kar pomeni plešast ali oguljen.

Usul se je plaz primerjav z oskubeno kokošjo, plešcem ali straniščno metlico, na županjo Virginio Raggi se je usul plaz očitkov, da je za tako klavrno drevo porabila kar 50.000 evrov iz mestnega proračuna.

Toda sčasoma se je smreka ljudem prikupila, postala je prava turistična in spletna senzacija ter ena izmed najbolj fotografiranih stvari v Rimu. Postala je tudi "drevo želja", saj so začeli ljudje nanjo obešati sporočilca z novoletnimi željami.

Počasi pa so se Rimljani začeli spraševati, kakšna usoda bo nazadnje doletela ubogo drevo.

Hiška, skulptura in knjiga

Božično-novoletni prazniki so mimo in po prazniku svetih treh kraljev katoličani praznično drevo običajno pospravijo, pri zloglasnem "spelacchiu" naj bi to storili v četrtek, a seveda ni šlo brez zapleta. Delavci so namreč že danes odstranili okraske z 21 metrov visokega drevesa, pozneje pa so jih obesili nazaj.

Se je pa mestni svet končno odločil, kaj bodo storili z njim. Županja je pojasnila, da bo drevo postalo vzorčen primer recikliranja in ponovne uporabe, simbol prepotrebnega krožnega gospodarstva za Rim in prihodnje generacije.

Iz njega bodo izdelali leseno hiško, kjer se bodo doječe matere lahko udobno namestile v naslonjač in podojile svoje otroke, njihove starejše malčke pa bo takrat zabavala igralna miza.

Eno klado lesa bodo predali umetniku, ki jo bo oblikoval in razstavil, iz sporočil z željami pa bodo izdelali knjigo, je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa naštela Raggijeva.

