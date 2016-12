Foto: Rekordnih 366 plavalcev tekmovalo po mrzli Vltavi

Voda je imela štiri stopinje, zrak šest

26. december 2016 ob 16:40

Praga - MMC RTV SLO

Na stotine radovednežev se je danes zbralo na bregu reke, ki teče skozi češko prestolnico, in zrlo v tekmovalce, ki so premagovali razdaljo po mrzli vodi - tisti najpogumnejši kar tričetrt kilometra.

V teh dneh poročila o zimskem plavanju prihajajo z vseh koncev sveta, a običajno gre bolj za zabavo, ko se udeleženci, oblečeni na primer v božičkove kostume, predvsem namakajo in čofotajo.

Udeleženci memoriala Alfreda Nicodemusa pa so stvar vzeli povsem resno in se v Vltavo pognali vpričo štoparice, ki je merila njihov čas.

Tekmovali so na treh razdaljah - rekreativni plavalci so se pomerili na 100- in 300-metrski progi, stari mački pa so premagali kar 750 metrov mrzle reke. Zmagala je Lenka Štěrbová, ki velja za najmlajšo Čehinjo, ki je preplavala Rokavski preliv. To ji je uspelo leta 2010, ko je imela le rosnih 16 let. Presrečna je bila tudi danes, ko je v Vltavi v kozji rog - kot mu je tudi obljubila - ugnala lanskega zmagovalca Rostislava Vitka.

"Topla" reka

Na letošnji izvedbi tekmovanja so v Pragi v vodo skočili tudi predstavniki Slovaške, Poljske, Rusije, Belgije in Argentine, najstarejša udeleženka pa je bila 86-letna Čehinja Božena Černá, ki je zbranim veselo zatrjevala, da je prav nič ne zebe.

Voda je imela štiri stopinje Celzija, zrak pa je bil dve stopinji toplejši, kar so pravi tropi v primerjavi s temperaturami, ki jih je tekmovanje skozi zgodovino že doživelo.

Nicodemusov memorial namreč prirejajo v spomin na praškega zlatarja, ki je leta 1923 prvič priredil tovrstno zimsko utrjevanje telesa, leta 1946 pa je bilo tako mrzlo, da jim pri –25 stopinjah ni pomagala niti sekira, s katero so razbijali led na površini, saj je Vltava, še preden so uspeli skočiti vanjo, spet zmrznila.

