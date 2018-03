Foto: Rezultatsko in gledalsko zdesetkana "letos precej normalna" Planica

Brez posamičnih stopničk za slovenske orle, navijači zaploskali ekipni medalji

26. marec 2018 ob 06:57

Kranjska Gora - MMC RTV SLO

Če se je pred dvema letoma, v času največjih uspehov slovenskih orlov, pod Poncami zbralo 111.000 gledalcev, jih je bilo letos skoraj polovico manj. To je vplivalo tudi na vzdušje.

Organizatorji so v četrtek našteli 13.200, v petek in nedeljo po 12.600 ljudi, največ se jih je zbralo v soboto, ko si je ekipno tekmo prišlo ogledat 20.000 ljudi.

Ko je Peter Prevc na sklepni tekmi sezone 2015/2016 dvignil veliki kristalni globus, mu je zaploskalo 33.000 ljudi, le 500 manj jih je prišlo tudi dan prej.

In spomini na tisti konec tedna so še vedno živi tudi v srcih navijačev, ne samo domačih – tudi tujci se radi spominjajo izjemnega vzdušja, ki je vladalo takrat.

Čeprav so slovenski orli tudi v tej sezoni osvajali stopničke, ti rezultati niso bili dovolj, da bi sprožili vsesplošno evforijo, to pa se je poznalo tudi na obisku. Organizatorji so se zavedali, da bo obiskovalcev manj, pričakovali pa so jih vsaj 60.000. Nazadnje se je števec ustavil pri 58.400 obiskovalcih v štirih dneh.



Glasbene skupine, trubači, didžej ...

Že v sredo zvečer je bilo v priljubljeni kranjskogorski piceriji nemogoče dobiti prosto mizo, v četrtek so si dali duška predvsem predstavniki sedme sile in tehnično osebje, saj je bila v petek kvalifikacijska tekma šele popoldne, zato ni bilo treba vstati navsezgodaj. V Ratečah je bila na sporedu tradicionalna prireditev Pozdrav junakom, obiskovalce pa je zabaval Zahod band.

Tudi sicer glasbe ves konec tedna ni manjkalo – v Planici je bil postavljen veliki oder Vala 202, na katerem so po tekmah zbrano množico zabavali BQL in Nika Zorjan, Hamo & Tribute 2 Love, Ansambel Saša Avsenika in CoverLover.

Veselo je bilo tudi v Kranjski Gori, kjer prenočuje večina večdnevnih obiskovalcev Planice. Osrednja zabava je bila v soboto zvečer, ko je bilo na prireditvi Open Air Planica pred dvorano Vitranc žrebanje štartnih številk za zadnjo tekmo sezone, za glasbeni program pa so poskrbeli Zodiac band, Magazzino commerciale in didžej.

Toda navijači so si dali duška že pred tem, saj so se po končani ekipni tekmi, na kateri so slovenski orli osvojili bron, v Kranjsko Goro zgrnili že zgodaj popoldne in napolnili vse lokale. Gostinski delavci so se dobro pripravili in okrepili svoje vrste, poskrbeli za glasbo, popoldanska pika na i pa so bili trubači, ki so prišli zaigrat kar na ulico.

Bilo je že bolj divje

Pravzaprav je vse teklo tako, kot je treba, a prav to ni bilo pogodu čisto vsem. "Letos je nekako ... normalno. V Planico prihajamo predvsem zaradi njene bizarnosti, ki je tako edinstvena," nam je potarnal eden od navijačev.

Lani smo tako poročali o prizorih, kot je bila družba, ki je prišla na pivo v spodnjicah, pa oblačenju v kostume, prenašanju vseh mogočih predmetov po kranjskogorskih ulicah - od vej do ležalnih stolov, sani. Tudi letos planiški praznik ni bil običajen konec tedna, prizori prešerno razpoloženih navijačev so pogosto nasmejali mimoidoče, vendar pa je bilo res precej mirneje kot pretekla leta.

Tako kot domačih navijačev je bilo tokrat manj tudi norveških, ki vedno pustijo velik pečat. Prav tako se organizatorji vse bolj trudijo, da bi s Planice izbrisali pečat alkoholne meke, prav pijača pa je seveda tista stvar, na krilih katere se navijačem porodijo kar najbolj nenavadne ideje.

V priloženi galeriji si lahko ogledate nekaj letošnjih utrinkov iz Planice in Kranjske Gore. Kot lahko vidite v teh pisanih podobah, planiški status največjega slovenskega športnega praznika kljub vsemu nikakor ni ogrožen.

Tina Hacler, foto: BoBo