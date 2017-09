Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Rihanna navdušuje s kolekcijo Fenty. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Rihannin modni šov - dirkači, lepa dekleta in kosi, ki gredo kot za med

Športno-ulična kolekcija

11. september 2017 ob 14:00

New York - MMC RTV SLO

Česarkoli se loti barbadoška pevka Rihanna, je uspeh zagotovljen. Tudi v svetu mode ji gre odlično od rok, svoje najnovejše ideje pa je predstavila na newyorškem tednu mode.

Kolekcija Fenty za Pumo je dobila novo epizodo, tako kot kosi iz prejšnjih kolekcij pa bodo tudi novi kosi zagotovo razprodani rekordno hitro. Na preteklih tednih so najhitreje pošli športni čevlji, tokrat niso manjkali, Rihanna pa je kolekcijo obutve dopolnila s škornji, čevlji/natikači na peto ...

"Ta kolekcija je mešanica dveh svetov - motokrosa in deskanja. Bil je velik izziv združiti ta dva svetova, ampak na koncu gre za popolno kombinacijo," je povedala Rihanna po reviji.

Modno pisto je spremenila v dirkališče, po njej so se podili motoristi, ob njih pa so hodile manekenke, kot so Stella Maxwell, Taylor Hill, Joan Smalls, Kaia Gerber. Revijo je zaprla Rihannina dobra prijateljica, brazilska manekenka Adriana Lima.

Pred dnevi je Rihanna premierno izdala lastno kolekcijo ličil z istim imenom Fenty Beauty.

D. S.