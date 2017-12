Foto: Ritmi energičnih kitar Gipsy Kingsov dvignili na noge

MMC na koncertu skupine Gipsy Kings

3. december 2017 ob 20:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Volareee, oh oh, cantare, oh oh oh ..." se je po dvorani Stožice iz 4000 grl razlegal refren, ki se je že pred mnogimi leti zapisal v kolektivno zavest vseh generacij.

V soboto zvečer je v dvorani Stožice nastopila svetovno znana zasedba Gipsy Kings, ki v popglasbi združuje elemente flamenka in salse, zaradi katerih poslušalce zasrbijo pete in se roke dvignejo kar same od sebe.

Univerzalno sprejet venček skladb katalonsko-francoske romske skupine se razlega iz električnih klaviatur v tavernah vzdolž jadranske obale, doni iz zvočnikov na smučiščih v Avstriji, prepevajo ga tudi čez lužo - samo v ZDA so prodali pet milijonov albumov.

In njihovih osem kitar je na noge dvignilo tudi slovensko občinstvo, ki so jih najprej ogreli glasbeni gostje.

Noč kitar

"Mislim, da smo nocoj vsi s kitarami, vsaj 15 jih mora biti," se je posmejal Davor Radolfi, ki je nastopil s skupino Ritmo Loco. "Kitara je toplo glasbilo, glasbilo za ljubezen," je prepričan priljubljeni hrvaški pevec. "Gipsy Kings imajo velike uspešnice, toda ni samo to - to je cela kultura, že desetletja," ni skrival navdušenja nad zvezdami večera.

Enakega mnenja sta bila tudi Urban Lutman in Matija Koritnik, ki sestavljata duo Batista Cadillac in sta nastopila prva. "Enkrat sva v Stožicah že bila, ampak povsem nekaj drugega je nastopati na odru, na katerem v istem večeru stojijo tudi Gipys Kings," sta povedala glasbenika, ki tudi sama preigravata latinoritme in pravita, da so njuni vzorniki.

"So pionirji na svojem področju, njihova glasba naju spremlja že od malih nog. Ti ritmi so enkratni tako za petje kot za ples, obožujeva tudi odziv občinstva nanje - vedno jih dvignejo na noge," sta dejala za MMC.

Volare nesporni vrhunec večera

In tudi tokrat so jih. Večina koncerta je bila sicer posvečena nekoliko nežnejšim ritmom, kot je na primer balada Un Amor, v katerih je prišel do izraza mogočen vokal Nicolasa Reyesa. Oboževalci pa so seveda nestrpno čakali na stopnjevanje, nekateri so bili na nogah ob svojem stolu že od samega začetka, drugi so za plesišče izkoristili kar stopnice na tribunah, tretji pa so sede zamaknjeno poslušali.

Na koncu pa so ob energičnih Bamboleo, Vamos a Bailar in seveda Volare, kot se ji v javnosti najpogosteje reče, vstali tako rekoč vsi in na ves glas prepevali besedilo, za katerega se številni niso niti zavedali, da ga poznajo v tolikšni meri. Da je pravzaprav že dolgo vrsto let del njih.

Pesem je pod naslovom Nel blu dipinto di blu sicer leta 1958 izdal italijanski pevec Domenico Modugno in z njo nastopil na takratni Evroviziji, čeprav ni zmagal, je pesem postala zelo priljubljena, s špansko priredbo Gipsy Kingsov pa je od leta 1989 praktično ponarodela.

Člani zasedbe so sicer vsi rojeni v Franciji, gre za člane dveh družin Reyes in Bailardo, vendar so njihovi starši tja prebežali iz Španije v času državljanske vojne v 30. letih prejšnjega stoletja. Njihovi predniki so bili Romi in Berberi, in od tod izvira tudi njihov preplet strastne rumbe in flamenka ter tradicionalnih narodnih pesmi iz Španije in severa Afrike.

Nekaj utrinkov s koncerta v Stožicah si lahko ogledate v priloženi fotogaleriji!

Tina Hacler, foto: BoBo