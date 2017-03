Foto: "Rožnato zvezdo" bi lahko prodali tudi za 56 milijonov evrov

Diamant bodo aprila prodajali na dražbi

20. marec 2017 ob 16:09

London - MMC RTV SLO/Reuters

59,6-karatni diamant, ki so ga poimenovali Rožnata zvezda (The Pink Star), bo aprila na prodaj na dražbi in bi se po prvih predvidevanjih lahko prodal za skoraj 56 milijonov evrov.

Diamant so prodajali že pred tremi leti, ko je dosegel še višjo ceno, kot jo pričakujejo tokrat. Takrat so ga ponudili na dražbi v Ženevi in newyorški brusilec diamantov Isaac Wolf je zanj ponudil nekaj več kot 77 milijonov evrov, ki pa jih na koncu ni zmogel odplačati, zato je bil svojo ponudbo prisiljen umakniti.

Pri dražbeni hiši Sotheby's so pojasnili, da je bil dragi kamen sprva 132,5-karaten, po brušenju in oblikovanju pa je nastal 59,6-karatni diamant, ki je "še vedno dovolj majhen za prstan."

"Diamant je poseben zaradi bogate barve in velikosti," je pojasnil predstavnik dražbene hiše Sotheby's David Bennett. Dodal pa je še, da je trenutni prodajni rekord rožnatega diamanta nekaj manj kot 43 milijonov evrov – za to vsoto so leta 2010 prodali 24,78-karatni diamant, ki so mu nadeli ime Graff Pink.

P. B.