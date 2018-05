Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ča Huilan si jeklenico pogosto deli s svojo dveletno hčerko. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: S pomočjo jeklenice čez reko, nato pa po opravkih

Vaščani si želijo mostu

26. maj 2018 ob 14:47

Nujiang - MMC RTV SLO

Za nekatere adrenalinski izziv, za druge del vsakdanjega življenja, so besede, s katerimi bi lahko opisali vsakodnevne podvige prebivalcev kitajske gorske vasi v provinci Džunan.

Vaščani Ladzimija so zaradi reke Nu popolnoma odrezani od preostalega dela sveta. Kadar koli se odpravijo po vsakodnevnih opravkih, jim ne preostane drugega, kot da se čez reko spustijo po jeklenici. Mostu ni, čolna pa zaradi brzic in močnih tokov ne morejo uporabiti. Najbližji most je oddaljen skoraj 20 kilometrov, ceste do tja pa so izredno slabe.

Skoraj dnevno jeklenico uporablja tudi Ča Huilan, ki drugače do zdravil za svojo mater ne more. "Bilo bi lepo, če bi zgradili most, ampak za zdaj nimamo druge izbire, kot da uporabljamo jeklenico," je povedal 40-letnica. Vsako soboto, ko se odpravi na tržnico, pa se čez reko ne spusti sama, ampak se ji pridruži tudi njena dveletna hčerka.

Jeklenica pa je po poročanju New York Posta najbolj obremenjena ob nedeljah, ko se večina vaščanov čez reko odpravi v cerkev.

Čakajo na most

Na tem območju to sicer ni edina jeklenica, namenjena spustu vaščanov čez reko, ampak so jih vzdolž reke zgradili še nekaj, saj je poleg Ladzimija od takšnega "prevoza" na drugo stran reke odvisnih še okoli 20 zaselkov. Vse jeklenice so postavili vaščani sami, a opozarjajo, da jih ne morejo uporabljati ves čas. Kadar dežuje, se takšnemu načinu prevoza raje izognejo, saj jeklenice postanejo spolzke in zato nevarne za uporabo.

Vaščani upajo, da bo tudi njihova vas z drugim bregom kmalu povezana z mostom. V okrožju Fugong, ki je od Ladzimija oddaljen osem ur vožnje, so namreč več vasi, ki so bile prav tako kot Ladzimi odvisne od jeklenic, s preostalim delom sveta že povezali z mostovi.

Sa. J., Foto: Reuters