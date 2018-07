Foto: S skokom čez kožo v rudarski stan sprejeli 37 novincev

Pred skokom za novince vrček piva

1. julij 2018 ob 13:19

Velenje - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Premogovnik Velenje je ob rudarskem prazniku na nogometnem stadionu ob jezeru pripravil tradicionalni 58. skok čez kožo. Z običajem, ki se je v 16. stoletju začel na Češkem in Slovaškem, so rudarji simbolno medse sprejeli 37 dijakov in študentov rudarske smeri.

Z rudarsko himno, ki je odmevala pred več kot 1.000 obiskovalci, se je začel 58. skok čez kožo. Pred stoletji so novi rudarji morali preskočiti rudniški jašek, ko pa so ti postali preširoki, so začeli preskakovati telečje usnje z jermenom ter pasovi, s katerim so se spuščali v jamo in ki jih je varovalo pred vlago. Letos je častni skok pripadel vodilnemu slovenskemu rudarskemu strokovnjaku Urošu Bajžlju.

Za pogum novincem vrček piva

V Velenju od leta 1961 novinci, preden preskočijo kožo, za korajžo spijejo vrček piva. "Dober rudar bi rad postal, zato izpil bom časo to, da laže bo čez kožo šlo," so besede, s katerimi se je čez kožo pognal eden od novincev.

"Današnji dan mi pomeni nekaj zelo lepega v življenju, neponovljivega," pa je povedal Klemen Oblak, ki bo kmalu šel po stopinjah dedka.

Pet najboljših dijakov bo zaposlitev dobilo takoj

Ta poklic se pogosto prenaša iz roda v rod, pove novinec Tadej Pikelj: "Pričakujem čimprejšnjo zaposlitev." Pet najboljših dijakov bo takoj dobilo zaposlitev, ostali nekoliko kasneje, obljublja direktor uprave Ludvik Golob. Ta poudarja, da premogovnik v zadnjih letih posluje z dobičkom, a jih še vedno tepejo izgube iz preteklosti.

A praznik ni namenjen skrbem, temveč praznovanju. V premogovniku trenutno za potrebe Termoelektrarne Šoštanj letno izkopljejo tri milijone in pol ton lignita, skupina zaposluje 2.300 ljudi, od tega približno 1.000 rudarjev.

