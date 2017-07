Foto: Samantha Fox - svojevrsten fenomen Piva in cvetja

16. julij 2017 ob 06:59

Laško

Lahko pride ikona 80. let prejšnjega stoletja Samantha Fox, ljubljenci MTV-ja v 90. letih prejšnjega stoletja Ugly Kid Joe, toda čarovnija Piva in cvetja je drugje.

Ta se zgodi - kot se je potrdilo še enkrat sinoči -, ko se meščani in obiskovalci razvrstijo po glavnem mostu nad Savinjo in na letos "zastonjkarskem" bregu festivala ter skupaj zrejo v vodno simfonijo, ki jo nekaj minut čez deseto uro zvečer nadgradi ognjemet z gradu.

Najbolj atraktivno ime sobotnega in morda kar celotnega festivala je bila letos Foxova. Ne toliko zaradi glasbenega ugleda kot zaradi pečata, ki ga je pustila v ("trash") popkulturi pred desetletji. Na največjem glasbenem odru v Laškem - Zlatorog - se je z njo najprej sklenilo poglavje, ki so ga začeli pisati člani skupine San Di EGO septembra lani, ko so izdali priredbo skladbe Touch Me, ki jo v izvirniku poje Foxova.

Zaprisežena rokerica se je najprej na priredbo odzvala prek videosporočila, kjer je poudarila, da njihova različica skladbe "zelo dobra". Nato pa je v stik s Foxovo stopil organizator festivala Pivo in cvetje in ju povezal. "Hvala bogu ji je bila naša različica njene zimzelene uspešnice všeč, da je privolila tudi na nastop z nami," je ob tem dejal pevec skupine San Di EGO Sergej Škofljanec.

Organizator si za začetek zadnjega koncertnega večera verjetno ne bi mogel izbrati boljšega promotorja tekočine, ki napaja festival, kot so San Di EGO. "Mislim, da si lahko ob tej priložnosti vzamem odmor. Poslušaj to," je odprl pločevinko Škofljanec nekje na drugi polovici njihovega nastopa. San Di EGO so v Laško prišli na krilih dveh studijskih albumov.

In tudi za sam začetek so ponudili občinstvu, ki so do polovice zapolnili prostor med odrom in mešalno mizo svoj prvi singel Zadnji cent. A Škofljanec, kitarist Matic Ajdič, bobnar Jure Doles in baskitarist Martin Rozman so se predvsem zatekli k preverjenim priredbam skladb, kot so Smoke On The Water, We Will Rock You, Friends Will Be Friends, We Are The Champions, Stayin' Alive ... In seveda k najbolj pričakovani priredbi večera Touch Me.

Trenutek z ikono nekega drugega časa

Ob njej se jim je pridružila tudi Foxova, ki je na oder Zlatoroga pritekla nekaj minut čez osmo uro zvečer, objela Škofljanca in nagovorila zbrane: "Ste pripravljeni, Laško?" Odpela je prvi del svoje največje uspešnice, nato se s Škofljancem podala v duet in na koncu povabila vse na svoj nastop malce stran od Savinje - na oder Jubilejnik, ki so ga pred tem ogrevali Poskočni muzikanti.

"Zgodba s Samantho Fox se ne bo končala, ampak le nadaljevala, saj bomo od zdaj naprej imeli še večje veselje izvajati skladbo Touch Me na naših koncertih, ker nas bo vedno spomnila na ta nepozabni trenutek, ki ga bomo delili na odru z legendarno pevko," je poudaril Škofljanec.

Dobro uro po koncu nastopa je Foxova s svojo skupino zbrane pozdravila z odra Jubilejnik, kjer je leta 2015 na primer pustila močno sled predvsem zaradi svojega glasu Katrina iz zasedbe Katrina and the Waves. "To, da bi jo spremljali na njenem nastopu, ni bilo v interesu nikogar od 'vpletenih', saj bi za to pa potrebovali, kar nekaj vaje, kar pa seveda zahteva tudi veliko časa, ki ga pa na nobeni strani ni dovolj na razpolago," je pojasnil Škofljanec, "Volja in želja pa vsekakor ostajata ... Bomo videli ... Mogoče kdaj."

A sam nastop Foxove je bil nekaj ... kar bi se lahko končalo na odru Zlatorog. Nihče ne more oporekati njenemu pečatu v popkulturi, ki ga je pustila s svojimi fotografijami in navsezadnje z uspešnico Touch Me. V 90. letih prejšnjega stoletja ji je uspela popolna preobrazba v urbano dekle (tudi na račun ponovne združitve s Full Force), leta 2005 pa se je vrnila v svet popa s studijskim albumom, ki ga je izdala po dobrem desetletju Angel With An Attitude (in še danes velja za njenega zadnjega). V oči bode tudi to, da se britanski mediji po njenem slovesu iz Big Brotherja znanih oseb niso kaj prida ukvarjali z njo.

Svojevrstni fenomen

Danes gospa v šestem desetletju svojega življenja se je po letu 1988 vrnila v Slovenijo. Takrat je nastopila v Ljubljani, toda zamudila in kar nekajkrat ponovila uspešnico Touch Me. Tokrat jo je v Laškem zgolj dvakrat - prvič na odru s San Di EGO, drugič sama ob spremljavi svoje skupine. A tisti, ki so čakali zgolj na ponovitev ali pa prvo izvedbo večera omenjene skladbe, so pretrpeli davek slabega ozvočenja - v prvih vrstah se pevke skorajda ni slišalo, vmes so morali zamenjati njen mikrofon zaradi pokov.

Foxova je tako s premikanjem z ene strani odra na drugega, z gibi (kakor so jih bili njeni oboževalci vajeni pred leti) in mimiko obraza izpadla bolj kot animatorka kot pa pevka. Tako je s skupino dajala izhodišča za prepevanje skladb, ko so Nothing's Gonna Stop Me Now, Hold On Tight, Confession ... Čeprav ni dajala izjav za sedmo silo, je kar nekaj besed namenila svojim oboževalcem (med njimi je bilo v prvi vrsti precej Italijanov). "Lepo je tu v vaši državi. Tudi lepi ljudje ste tu. Zelo seksi," je dejala v enem izmed svojih nagovorov.

Glasba je bila doma nekje drugje

Hkrati pa je tudi pred izvedbo skladbe I Give Myself To You namenila nekaj besed tistim, ki jo podpirajo že vrsto let. "Moja naslednja pesem je z zadnjega albuma in je posvečena vsem oboževalcem, ker brez vas me ne bi bilo tu." Kdor je želel vsaj enkrat v življenju videti razvpito Samantho Fox, je prišel na svoj račun. Tisti, ki so si zaželeli še ene vrhunske glasbene predstave, pa so bili razočarani.

A verjetno jih takrat sploh ni bilo na Trubarjevem nabrežju, saj so v zavetju občinskega dvorišča prav takrat delili svojo ljubezen Hamo & Tribute 2 Love. Tamkajšnji oder in prostor sta ponudila popolno izhodišče za intimno predstavo, ki so jo ponudili trenutno najbolj koncertno dejavni bluzrokerji pri nas. Do konca njihovega nastopa, ki se je začel s skladbami I Wish You Well, Nazaj in Ona gre, se je dvorišče napolnilo do zadnjega kotička.

Sobotno dogajanje so na koncu sklenili Big Foot Mama v zgodnjih jutranjih urah na odru Zlatorog, tega so pred tem ogrevali Superhammers in Airbourne. Po Foxovi so na odru Jubilejnik za pravo zabavo poskrbeli Kingston, moramo pa še omeniti nastop Marka Hatlaka in Futanga, ki je ogreval na odru Special pred prihodom Hamota & Tribute 2 Love.

Prvič v celoti plačljivi festival

A v mestu ob Savinji se že četrto leto piše drugačna - za obiskovalca dražja - zgodba. Težnja programskega vodje Urbana Centa, da postavi festival Pivo in cvetje na svetovni zemljevid, se je začela z neposrečeno potezo plačljivega odra v Jagočah leta 2014, medtem ko je bilo v središču koncertno dogajanje brezplačno. Za tridnevno vstopnico v Jagočah je bilo takrat treba odšteti 50 evrov - tam pa so nastopili med drugim Triggerfinger in The Winery Dogs.

"Leta 2014, ko sem začel graditi ta festival, sem imel nekaj težav pri vabljenju tujih glasbenikov, ker v tujini festival ni poznan. Agenti so se morali veliko zanesti na mojo besedo. A vsako leto je to manjša težava, ker imena, ki so nastopila v zadnjih štirih letih pri nas, nas že uvrščajo med evropsko zanimive festivale," je poudaril Centa.

Oder v Jagočah se ni obdržal več kot eno leto in že leta 2015 leto so organizatorji vabili z imeni, kot so Europe, Natalie Imbruglia in Katrina iz skupine Katrina and the Waves. Tudi dejavnik brezplačnosti se ni vedno izkazal v korist tujim imenom, če imamo v mislih večer, ko je pred Mi2 nastopila prav Imbruglia, toda množico pod oder Zlatoroga so privabili šele fantje iz Rogatca.

"Po mojem mnenju je Pivo in cvetje osrednji slovenski festival. Pri tem želim ohranjati slovensko identiteto festivala. Za nas so slovenski in tuji izvajalci popolnoma enakovredni in to želimo pokazati tudi navzven. Vse obravnavamo enakovredno. Nikoli nimamo slovenskih izvajalcev za 'predvozače' tujim. Velikokrat slovenska skupina nastopi tudi kot zadnja - v terminu nosilca festivala," je za MMC poudaril Centa.

Lani so Mi2 znova privabili več obiskovalcev pod oder Zlatoroga v primerjavi s tujimi gosti, ki so nastopili pred njimi - takrat Mando Diao. "Pri nas krog skupin, ki so primerne za nastop na največjem odru - tu govorim o rokerskih skupinah -, ni zelo širok. Ne gre zato, da je težava kakovost skupin, ampak marsikatera je še premalo poznana, da bi lahko nastopila v festivalskem 'prime time' terminu. Na neki način lahko nekatere skupine ponovimo in s tem ni nič narobe, ker jih ima občinstvo rado," je poudaril Centa.

A lani so obiskovalci prvič ob vhodu lahko plačali simbolično vstopnino. Poudarek na lahko. Dva evra, kot je stal vsak plastični kozarček piva, so lahko obiskovalci prispevali za dobrodelni projekt, s katerim so želeli organizatorji podpreti slovensko glasbo. Izkupiček je bil namenjen mladim nadarjenim glasbenikom in ljubiteljskim skupinam.

Davek vstopnine

Letos je obiskovalce na mostu za prehod na drugo stran Savinje čakala ekipa varnostnikov, ki je pregledovala zapestnice. Za enodnevno vstopnico je bilo treba odšteti 15 evrov, za tridnevno 30. In največji zmagovalci pri tej odločitvi so nedvomno postali gostinci, ki so postavili svoje jurčke na strani železniške postaje in tam ponujali pivo in hrano. Vstopnina je pustila svoj pečat na obisku festivala. Morda to še najlažje opišemo tako, da si pred leti za prehod z enega na drugi oder potreboval vsaj trikrat več časa kot na primer sinoči - izključno zaradi manevriranja med množico ljudi, ki se je stekala po laških ulicah.

Glasbena ponudba zahteva svojo ceno. In tu izstopajo predvsem imena tujih izvajalcev, kot so letos Ugly Kid Joe, Level 42 in Samantha Fox. "O konkretnih številkah njihovih honorarjev ne smem govoriti, ker nas k temu zavezujejo pogodbe. Ampak mislim, da zelo racionalno izbiramo svoje nastopajoče. Seveda so stroški, ki so povezani s prihodom tujih glasbenikov, višji kot s prihodi domačih. To je običajno za umetnike, ki delujejo na mednarodnem trgu. Vendar mislim, da jih ne preplačujemo, ker izbiramo v rangu nam dosegljivega in najboljših imen za občinstvo," je poudaril Centa.

Dva vzporedna svetova v Laškem

Vendar bolj kot glasbeni je Pivo in cvetje še vedno družabni dogodek, kjer je na prvem mestu druženje, šele na drugem uživanje v glasbi. Ulice so še vedno polne, a preprosto je na vsakem kotu več ponudbe, kot je obiskovalcev. Še vedno lahko na vsakem drugem ovinku najdete improvizirane "diskopostaje," kjer didžeji ponujajo izbrane skladbe balkanskih izvajalcev na enem koraku in komercialnih (predvsem elektronskih) uspešnic na drugem.

Toda vidite lahko tudi dobro založene ponudnike hrane in prazne mize ob njihovih postojankah. Laško je že tradicionalno v času trajanja festivala ena velika točilnica (za 0,5 litra točenega piva je bilo treba tudi letos odšteti dva evra), kjer se razpredajo štirje osrednji glasbeni odri. Kot zanimivost: Laščani so letos pripravili prav posebno razstavo, na kateri je prikazana najbolj priročna embalaža za pivo, kadar ga nesemo s sabo na izlet, piknik, potovanje … pločevinka.

Sicer je Pivo in cvetje letos, kar zadeva kulinarično ponudbo, storilo korak naprej. Na stojnicah s hrano se niso prodajale zgolj dobrote z žara (kakor je bilo to običaj vsa ta leta), ampak so Laščani pripravili posebno Ulico okusov, kjer so se na treh stojnicah prepletali okusi Tajske in Španije. Letos so lahko obiskovalci tako med drugim poskusili za slabih šest evrov rdečo curryomako s kokosovim mlekom, mešano zelenjavo, bambusom, tajskimi svežimi zelišči, postreženo z rižem, nepogrešljivi pad thai za 6,5 evra in osvežilne smutije za tri evre.

Pester etnografski program

Ena izmed najsvetejšlih točk letošnjega festivala Pivo in cvetje je bil bogat etnografski program, ki je bil posvečen 90. obletnici mesta Laško. Prav ta je tisti, ki ohranja še vedno del tiste ljudskosti, zaradi katerega so nekoč meščani in obiskovalci vzeli festival za svojega.

V ta namen so se po mestu znova ob sončnem zahodu sprehajale mažoretke ob spremljavi laške pihalne godbe. Pot jih je znova vodila do Valvasorjevega trga, kjer se je končala prireditev zveze Možnar Lepo je res na deželi. Zdaj že tradicionalno je prostor pred banko oblikovan kot vas, v kateri člani Možnarja z gosti prikazujejo šege in običaje podeželja. Prizorišče je zaokroženo s hiškami, v katerih poteka prodaja domačih dobrot in izdelkov, dopolnjujejo pa jih domači mojstri in rokodelci, ki v sklopu Pouličnega dogajanja prikazujejo že pozabljene obrti in veščine.

"V veliko čast mi je, da se vam lahko zahvalim - predvsem nastopajočim. Mislim, da je v treh dneh sodelovalo skoraj 500 prostovoljcev, ki so prikazali življenje v naši preteklosti od leta 1927 naprej, ko je Laško dobilo mestne pravice," je ob tem dejal župan Franc Zdolšek in povabil vse na današnjo sklepno povorko. Mimogrede: tradicionalne 'ohceti' letos ne bo, saj se ni prijavil noben par.

Klavdija Kopina, foto: Borut Živulović/BoBo