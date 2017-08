Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 11 glasov Ocenite to novico! Kot pojasnjujejo strokovnjaki, najmlajši Tijin mladič nima albinizma oz. ni brez pigmenta, ampak gre njegovo belo barvo pripisati materinemu recesivnemu genu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Samica koale Tia skotila belega mladiča

Nosilka redkega recesivnega gena

25. avgust 2017 ob 12:07,

zadnji poseg: 25. avgust 2017 ob 12:10

Sydney - MMC RTV SLO, STA

V živalskem vrtu v avstralski zvezni državi Queensland je samica januarja skotila redko belo koalo, so sporočili iz živalskega vrta Sunshine Coast.

Belo barvo gre pripisati recesivnemu genu, ki ga je mladič podedoval od matere Tie, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Omenjena samica koale je namreč v preteklosti že skotila mladiče z bledo barvo kožuha.

"V veterinarstvu gen pogosto imenujemo srebrov gen. Mladiči, ki ga podedujejo, se skotijo z belo ali povsem bledo barvo kožuha. Tako kot mlečni zobje tudi ta kožuh počasi začne odpadati, mladiči pa pridobijo naravno barvo kožuha," so sporočili veterinarji iz živalskega vrta.

Koale se sicer razlikujejo po barvi kožuha - od svetlo sive barve do rjave. Bele koale pa so izredno redke in so v primeru skotitve v divjini izpostavljene plenilcem.

Zaradi uničevanja njihovega naravnega okolja, bolezni, napadov psov in požarov so koale v Avstraliji vse bolj ogrožena živalska vrsta.

Beli mladič še nima imena, živalski vrt je skupaj s turistično organizacijo Avstralije prek Facebooka javnost pozval k iskanju pravega.

A. K., foto: EPA