Foto: Še ena (modna) "generalka" za Oskarje

Hollywoodska smetana zbrana na SAG Awards

30. januar 2017 ob 08:53,

zadnji poseg: 30. januar 2017 ob 09:56

Los Angeles - MMC RTV SLO

V Hollywoodu se je zgodil nov večer podeljevanja nagrad, tudi tokrat ni šlo brez kritike Trumpa ali brez bleščečih toalet.

Medtem ko je bilo med dobitniki nagrad hollywoodskega igralskega ceha (SAG) nekaj presenečenj - kar tri izmed igralskih priznanj v filmskih kategorijah so za spremembo, po večletnih polemikah glede prevlade belih obrazov tako v ameriški družbi kot v Hollywoodu, pobrali temnopolti igralci: Denzel Washington, Viola Davis in Mahershala Ali -, na rdeči preprogi ni bilo večjih spodrsljajev, a več manjših (Salma Hayek v Guccijevi kanarčkasto rumeni "flamenko" kreaciji z rožnatimi volančki in velikansko rožo na rami; Nicole Kidman, ki je, prav tako v Gucciju, mnoge spomnila na pava z razprtimi krili, pogled od blizu pa je razkril, da ima na ramenih pravzaprav dve papigi; Kate Hudson v na prvi pogled dokaj zadržani črni obleki Dior, ki pa je imela nekaj nenavadnih detajlov, med drugim je razkrivala spodnjice z logotipom omenjene modne hiše ...).

Emma Stone, dobitnica kipca za glavno žensko vlogo v Deželi La La (njen soigralec Ryan Gosling je ostal praznih rok, a se je zato v zaodrju lahko družil z Meryl Streep) je bila kot vedno prikupna, tokrat v čipkasti kreaciji iz hiše Alexander McQueen s cvetličnimi detajli (bolj natančen pogled je razkril lilije), ki so se tudi sicer izkazali za pogosto izbiro oblikovalcev zvezdniških toalet. Videz je zaokrožila z dodatki Jimmy Choo in nakitom Tiffany.

Pri Diorju so obleki tudi Kirsten Dunst in visoko nosečo Natalie Portman, ki je stavila na preprostost in udobje, tudi za videz Michelle Williams so poskrbeli Francozi, natančneje hiša Louis Vuitton. "Volančkasta" toaleta Janelle Monae, ki je modne strokovnjake razdelila na dva tabora, pa je prišla izpod rok Chanelovih mojstrov. Emily Blunt je pokazala hrbet v kreaciji italijanske modne hiše Cavalli, za obleko Thandie Newton pa so si pri ateljeju visoke mode Schiaparelli zamislili zabaviščno kolo. Evan Rachel Wood je izstopala v hlačnem kostimu Altuzarra.

Če se malce preusmerimo od mode, je bilo na sami podelitvi veliko nasprotovanja Trumpovemu ukrepu glede priseljencev. Ashton Kutcher je tako šov odprl z dobrodošlico gledalcem in "vsem tistim, ujetim na letališčih, ki spadajo v mojo Ameriko": "Ste del snovi, iz katere smo tudi mi. Radi vas imamo in dobrodošli ste tu."

Sledila mu je tudi prva dobitnica nagrade večera, tv-zvezdnica šova Podpredsednica Julia-Louis Dreyfus, katere oče je moral v času nacizma zbežati iz Francije, ker je bil "napačne" judovske veroizpovedi: "Sem ameriška domoljubka. Rada imam to državo in zato, ker jo imam rada, me strašijo njeni madeži, in ta prepoved priseljevanja je madež in je zelo neameriška."

K sprejemanju drugačnosti in drugačnih je pozval tudi Mahershala Ali, najboljši stranski igralec iz filma Mesečina, ki se je pred 17 leti spreobrnil v muslimansko vero, Denzel Washington pa si je zaželel več sočutja v družbi. Emma Stone je zahvalni govor končala z besedami: "Za te stvari ni opravičila, so zastrašujoče in treba je ukrepati. Hvaležna sem, da sem del skupine ljudi, ki jim ni vseeno."

Oglejte si nekaj utrinkov z rdeče preproge in iz zaodrja.

A. K.