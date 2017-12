Foto: Selena Gomez v solzah sprejela Billboardovo nagrado za žensko leta

Novo priznanje za mlado pevko

1. december 2017 ob 14:59

Los Angeles - MMC RTV SLO

Selena Gomez je tokratna prejemnica nagrade revije Billboard, ki jo podeljujejo umetnici, ki je najbolj oblikovala in navdihnila glasbeno industrijo s svojim uspehom, vodstvom in inovacijami.

Nagrado ji je predala najboljša prijateljica, igralka Francia Raisa, ki ji je poleti rešila življenje, ko ji je darovala ledvico. "Mislim, da bi Francia morala prejeti to nagrado, ker mi je rešila življenje," je v zahvalnem govoru dejala Gomezova. Kasneje je Raisa priznala, da ju je operacija še bolj povezala in naučila veliko stvari, ki jih še nista vedeli ena o drugi in o sebi.

25-letnici so namreč pred dvema letoma diagnosticirali sistemski lupus eritematozus, kronično avtoimunsko bolezen vezivnega tkiva, ki lahko prizadene kožo, sklepe, krvne celice in tudi notranje organe - najpogosteje ledvice, pljuča in srce. Gomezova si je po diagnozi vzela nekaj časa zase, spopadala pa se je tudi z depresijo in anksioznostjo, ki ju je pripisala svoji avtoimunski bolezni.

"Hvaležna sem vsem starejšim ženskam, ki so nas navdihovale, ker brez njih ne bi stala tu," je še dodala Gomezova na podelitvi nagrad, ki jih podeljujejo samo ženskam v glasbeni industriji.

Poleg nje so po izboru revije Billboard leto 2017 glasbeno industrijo najbolj zaznamovale še Camila Cabello, pevka, ki je zaslovela s skladbo Havana, r'n'b zvezdnica Mary J. Blige, poppevka Kelly Clarkson, kantavtorica Kehlani, sestra Beyoncé Solange, mlado odkritje zadnjih dveh let Grace VanderWaal in direktorica založbe Atlantic Records Julie Greenwald.

K. K.