Foto: Šestletna Rusinja - nova najlepša deklica na svetu?

Po poteh Thylane in Kristine

5. december 2017 ob 13:20

Moskva - MMC RTV SLO

Po Thylene Blondeau in Kristini Pimenovi zdaj kot "najlepša deklica na svetu" slovi komaj šestletna Rusinja Anastasja Knjaževa.

Rjavolaso dekletce prodorno modrih oči je zaradi svojega videza porcelanaste punčke na spletu že zbrala celo vojsko oboževalcev - na Instagramu, ki ga sicer upravlja njena mama Anna, ima kar 523.000 sledilcev.

Anastasja, ki jo zastopa agencija President Kids Management, je uspešna otroška manekenka in zvezda številnih modnih kampanj, med drugim za ruske znamke Chobi Kids, Amoreco in Kisabiano, navaja Daily Mail. Oktobra lani je bila izglasovana za obraz luksuzne otroške Little Miss Aoki.

Dekličina mama na Instagramu redno objavlja fotografije svoje hčerke - tako modne kot tiste iz zaodrja. Vsaka fotografija je deležna na stotine občudujočih komentarjev oboževalcev z vsega sveta. Anna Knjaževa je fotografije hčerke začela objavljati julija 2015, ko je bila deklica stara komaj štiri leta.

Oboževalci so nad dekletcem tako očarani, da ji napovedujejo uspešno manekenko kariero in jo označujejo za naslednico (ruske manekenke) Irine Shayk, ki je zaslovela leta 2007 kot obraz modne znamke spodnjega perila Intimissimi.

Kljub tako številčnemu spletnemu klubu oboževalcev pa nekateri tudi kritizirajo Anastasjino mamo, ker svoji hčerki pri tako rosnih letih dovoljuje poziranje in ličenje.

Pred Anastasjo - Kristina

Anastasja ni prvi otroški model, ki je dvignila veliko prahu in načela vprašanja, kako mlado je premlado. Leta 2014 so tako kot najlepšo deklico na svetu slavili še eno Rusinjo, takrat devetletno Kristino Pimenovo. Svetlolasa Moskovčanka je podpisala dobičkonosno pogodbo z ameriško agencijo LA Models, njena mama Glikerija Pimenova pa se je morala otepati obtožb, da na spletu objavlja "izzivalne" fotografije svoje mladoletne hčerke.

Danes 11-letna Kristina ima že zdaj zavidanja vredno manekensko kariero, saj je pri sedmih letih krasila naslovnico Vogue Bambini, bila pa je tudi obraz modnih hiš Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana, Armani in Benetton.

Lepa Thylane

A nobena do zdaj ni pritegnila toliko pozornosti kot Thylane Blondeau. Francozinja je bila stara šest let, ko je veljala za najlepšo deklico na svetu in kot najmlajša manekenka vseh časov krasila naslovnico otroške izdaje revije Vogue.

Danes 16-letna hčerka nogometaša Patricka Blondeauja in TV-voditeljice Véronike Loubry je začela pozirati pri komaj štirih letih, pri desetih letih pa je postala najmlajša manekenka na straneh pariške izdaje revije Vogue - ni treba poudarjati, da so precej izzivalne fotografije naličene in seksualizirane deklice v oblačilih za odrasle dvignile veliko prahu.

Thylane danes dela pod okriljem agencije IMG, je obraz L'Oréala in parfuma francoske oblikovalke Lolite Lempicke ter se redno sprehaja na modnih stezah luksuznih znamk oblačil. Kot pravi, je bil najdragocenejši nasvet, kar ga je dobila od svojih slavnih staršev, naj bo vedno "to, kar je".

Друзья! Не забывайте про наш конкурс! Подробности смотрите в предыдущих постах. Свитер из нежнейшего кашемира от @chobikids Фото @varvarabychkova A post shared by Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) on Nov 14, 2017 at 9:41am PST

Новая коллекция @chobikids Ваши детки будут самыми красивыми! #chobi #чоби #новаяколлекция #fw1718 A post shared by Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) on Nov 10, 2017 at 10:18pm PST

K. S.