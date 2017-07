Foto: "Sfrizirana" poljska bolha za Toma Hanksa se na ogled postavi

Poljaki so izjemno ponosni na svoje delo

11. julij 2017 ob 18:10

Bielsko-Biala - MMC RTV SLO/STA

Fiat 126, ki so ga Poljaki z zbranim denarjem na začetku leta kupili za norčavega igralca Toma Hanksa, je po več mesecih prenove pripravljen na slavnega voznika.

Poročali smo že, da je hollywoodski zvezdnik svoje sledilce na družbenih omrežjih nasmejal s celo serijo fotografij, na katerih pozira poleg parkiranih bolh in fičkov, pri objavljenih fotografijah pa je v pripisih izražal zadovoljstvo ob tem, da "ima" nov avtomobil.

V mestu Suwalki z 69.000 prebivalci pa so nato pod okriljem znanega voznika relija Rafala Sonikhasa organizirali akcijo, v kateri so zbrali 2.000 evrov in za Hanksa kupili pravega pravcatega fiata 126, ki smo mu v naših krajih rekli tudi bolha, peglica, peglezen, pejček, pejek ali pa kalimero.

Italijanski avtomobilski koncern jo je predstavil v 70. letih prejšnjega stoletja, do leta 2000 pa so jo kot "poljski fiat" proizvajali v mestu Bielsko-Biala na jugu države.

Popolna prenova

Tam so v nedeljo, prav na igralčev rojstni dan, javnosti prvič pokazali, kako jim je uspelo polepšati Hanksovo turkizno razpadajočo bolho.

Pri prenovi so moči združili Carlex Design Europe, BB Oldtimer Garage, Fiat Chrysler Automobiles in P. M. Motors, avtomobilček pa se zdaj sveti v bleščeči beli barvi, notranjost so odeli v barvo gorčice ter jo popestrili še s srebrnimi stikali in ročno izdelanimi lesenimi detajli. Igralcu ga nameravajo predati jeseni.

