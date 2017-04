Foto: Sklep LJFW na Gradu - z optimizmom in ljubeznijo naprej

Ob kavi so debatirali o tem, ali je moda umetnost

2. april 2017 ob 15:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ljubljanski teden mode pomlad/poletje 2017 se je v petek zaključil v optimističnem vzdušju in s sporočilom, da se vse menja, le globoko spoštovanje in iskrena ljubezen do mode ne.

O tem, ali je moda umetnost oz. kdaj moda postane umetnost, sta se pogovarjala gosta Bogomir Doringer, v Srbiji rojeni umetnik, filmski ustvarjalec, kurator, ki trenutno deluje v okviru Akademije za uporabne umetnosti na Dunaju, in Špela Pipan, kustosinja in raziskovalka na področju kulture, tehnologije in umetnosti, magistrantka smeri Kultura, kritika in kuratorstvo na kolidžu Central Saint Martins, ki dela med Londonom in Ljubljano. Povezovala je Lea Bernetič, ustanoviteljica Eliei Fashion Consultancy, modne svetovalnice s sedežem v Londonu, ki pomaga oblikovalcem pri razvijanju idej in sestavljanju poslovnih načrtov, PR in marketinških strategij.

LJFW so sklenili Ana Jelinič z The Fishion, zgodbo, navdihnjeno s fotografijo in filmom Arizona dreams Emirja Kusturice; Barbara Vrbančič s kolekcijo Jiyu, ki črpa navdih iz kimona; Maja Štamol z "neskončno" kolekcijo, ki nastaja skozi celo sezono pomlad/poletje in zadovoljuje potrebe naročnika po vedno novem, hkrati pa se z načinom dela (ročnimi tehnikami itd.) upira množičnosti in brezbrižnemu odnosu do oblačil; M. Fiction (Mateja Lukač in Mia Aleksandra Lukač) s Saturated, novo vizijo moderne ženske, za katero velja "več je več"; Tina Gorkič s kolekcijo Alpha&Omega, simbolično primerjavo daljice s človeškim življenjem; Janja Videc s kolekcijo Taura, ki temelji na osebni izkušnji in interpretaciji šamanskega potovanja; Simona Kogovšek s kolekcijo Ona, Zoofa - Zadruga oblikovalcev in ustvarjalcev ter znamka Eric Matyash (Eric Maj Potočnik in Matjaž Plošinjak) s kolekcijo #basicbitch.

Turška oblikovalka Ece Ozalp se je predstavila z Unicorns, zanimivo kombinacijo visoko tehnoloških materialov in lahkotne izdelave, zagrebška oblikovalka Andrijana Subotić Pjajčik pa je pod znamko Etna Maar z zgodbo Modni pique jedne balerine risala vzporednice med življenjem balerine in modne oblikovalke. Prva balerina zagrebškega HKN-ja Lucija Radić je odprla revijo s posebnim baletnim sprehodom po pisti.

Da modno zatišje ne bi trajalo predolgo, pa se že čez nekaj dni v Ljubljani začenja še drugi teden mode: Mercedes-Benz Fashion Week. Ta bo potekal med 4. in 6. aprilom.

A. K., foto: Jure Makovec