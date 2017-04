Foto: Sklepni dan MBFWLJ - na svidenje oktobra!

V prestolnici sta se zvrstila dva tedna mode

7. april 2017 ob 14:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tretji dan MBFWLJ so se na več kot 100 metrov dolgi brvi predstavili Cliche, Sens, Xenia Design, D'Alpaos, Tanja Zorn, Twins by Bogović and Štimac in JSP.

Cliche

Znamka, pod katero se podpisuje oblikovalka Jelena Pirkmajer, združuje močan občutek za stil in je namenjena modno ozaveščenim posameznicam. Znamka slovi po visoki kvaliteti, inovativnem dizajnu in uporabnosti. Oblačila Cliche so namenjena sodobnim ženskam, ki želijo žareti v svoji najboljši luči.

Sens

Zgodba slovenske blagovne znamke moških oblačil sega v leto 1994. Sens pomeni smisel delovanja in občutek za lepo. Ustanoviteljica Zlata Zavašnik oblikovanju izdelkov in izboru novih modnih tkanin namenja veliko pozornost, navdih pa črpa v vzorcih tkanin.

Xenia Design

Blagovna znamka Xenia design predstavlja sinonim za ekskluzivno znamko ženskih oblačil. Oblikovalka Ksenija Vrbanić pod znamko, ki jo zaznamujejo edinstvene oblike in nekonvencionalna forma, ustvarja že od leta 1986, svoje kolekcije pa redno predstavlja na večjih svetovnih modnih tednih in razstavah.

D’Alpaos

D'Alpaos je italijanska znamka, ki ustvarja oblačila brez omejitve spola. Osrednji pečat znamke so uporaba okolju prijaznih materialov in ročno delo, ki se prepletajo z japonskimi in nordijskimi vizijami ustvarjanja italijanske mode.

Tanja Zorn

Znamko modnih oblačil je leta 1995 ustanovila oblikovalka Tanja Zorn Grželj. Pri oblikovanju sledi ustvarjalni viziji, ki povezuje tradicijo z inovativnostjo, izvirnost z nosljivostjo in strast do oblikovanja z ljubeznijo do estetike.

Twins by Begović & Štimac

Hrvaški kreativni modni duo, ki se podpisuje pod blagovno znamko Twins, je nase prvič opozoril leta 2013 z nagrado Elle Style Awards za najboljša mlada oblikovalca. Oblikovalca Damir Begović in Domagoj Štimac sta se v štirih letih delovanja na domačih tednih mode predstavila z osmimi samostojnimi kolekcijami in navdušila modne kritike.

JSP

Kreativni duet sester Jelene in Svetlane Proković že 25 let uspešno ustvarjata na področju mode, stiliranja in kostumografije. Umetniško dodelana in prepoznavna znamka razpeta med Beogradom in Ljubljano povezuje klasično krojaštvo, ki poudarja etičnost in vzdržljivost z neponovljivostjo.

V Ljubljani sta se drug za drugim zvrstila dva tedna mode, prvi, LJFW, na Ljubljanskem gradu, drugi, MBFWLJ, pa na Gospodarskem razstavišču. Organizatorji napovedujejo, da se z novimi modnimi zamislimi vrnejo oktobra.

Fotografije z revije si oglejte v galeriji, posamezno sliko povečajte s klikom.

A. K., foto: Jani Ugrin