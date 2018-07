Foto: Skok v čarobni svet Plavajočega gradu Snežnik

Festival, ki pritegne umetnike z vseh koncev sveta

28. julij 2018 ob 16:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Že šesti tridnevni festival glasbe ter gledališke in vizualne umetnosti ponuja za vsakega nekaj - od intimnih glasbenih nastopov za sladokusce, uličnega gledališča, lutkovnih predstav, predstav za odrasle, ustvarjalnih delavnic, cirkusa in akrobatskih predstav vse do večjih koncertov in zabav ob jam sessionih.

Posebnost Plavajočega gradu je izvirna ureditev prostora. Obiskovalci se "potapljajo 20.000 milj pod Lož" v Podsvetove - utopije. Tam srečujejo čudne, podvodne stvore ter z Nautilusom odpotujejo v utopična mesta ... Scenografi so obzidja, izvire, drevesa, čolne, dvorane, lojtrnike in kupole spremenili v 16 magičnih prizorišč, ki jih povezujejo različne svetlobne instalacije, skulpture v naravi in potujoče procesije velikih lutk. Del programa poteka tudi na dvoriščih vaščanov okoliških vasi.

Med nastopajočimi so ženski power trio De Ruts, klezmer folk sestav Santai, indie folk zasedba iz Argentine Nicolas y Catalina, Igor Leonardi in Ana Vipotnik ter češka zasedba Tygroo z balkanskim drum'n'bass hiphopom. Fekete seretlek predstavljajo teatralni folk, na sporedu so še številne lutkovne, gledališke, cirkuške in plesne predstave. Vrhunec petkovega večera je bil nastop Etno Histeria World Orchestra, v glasbenem programu festivala, ki se bo sklenil v soboto, pa velja poudariti še Noctiferio s projektom Transnatura ali pa Martin Ramoveš band.

Nekateri glasbeniki, gledališčniki in vizualni umetniki s Plavajočega gradu bodo naslednji teden gostovali v Kopru, na festivalu PUF, ki se bo nadaljeval še ves avgust. Med njimi bodo člani ansambla Lutkovnega gledališča Bratislava s predstavo Dedek.