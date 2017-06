Foto: Slavko Bobovnik in Tanja Žagar postala rekorderja gongov

Bernarda Žarn in Ajda Smrekar s prvo tovrstno nagrado

20. junij 2017 ob 11:29

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Televizijski obrazi z "nacionalke" so med gledalci še vedno zelo priljubljeni, lahko sklepamo po podelitvi Vikendovih gongov popularnosti, saj sta med nagrajenci tudi Slavko Bobovnik in Bernarda Žarn.

Uredništvo Delove priloge Vikend je v ponedeljek zvečer v Ljubljani že devetnajstič podelilo svoje nagrade. Zmago so slavili Slavko Bobovnik za najbolj priljubljenega voditelja televizijskih informativnih oddaj, Bernarda Žarn v kategoriji razvedrilnih voditeljev, med glasbeniki pa Tanja Žagar in skupina Modrijani.

Slavko Bobovnik, dolgoletni voditelj večerne oddaje Odmevi, ki je na sporedu vsak delovnik ob 22.00 na prvem programu Televizije Slovenija, je med televizijskimi informativnimi voditelji slavil neverjetnih šestič zapored, skupno pa že sedmič. Svoj prvi gong je v kategoriji razvedrilnih voditeljev dobila Bernarda Žarn, voditeljica zabavne oddaje Vikend paket, ki v duetu z Jožetom Robežnikom zabava množice pred malimi ekrani ob koncih tedna.

Novinka Ajda Smrekar

Najbolj priljubljen radijec je Denis Avdić, ki je v tej kategoriji bralce Vikenda prepričal četrtič. Prvi gong je dobila Ajda Smrekar, igralka ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega in igralka nadaljevanke Ena žlahtna štorija, ki je slavila med igralci oziroma igralkami.

Na glasbenem prizorišču nič novega - že sedmo tovrstno nagrado je dobila pevka Tanja Žagar, med skupinami pa so prepričali Modrijani, kar je že njihov peti gong.

Tanja Žagar in Slavko Bobovnik sta vsak s svojim sedmim gongom prehitela dosedanja rekorderja Jureta Seška in Jurija Zrneca. Prvič v zgodovini gongov so med zmagovalkami kar tri dame.

Izključno glas ljudstva

Vikendovi gongi so medijska nagrada, ki jo priloga Vikend podeljuje od leta 1997 in so posebnost med medijskimi nagradami, saj jih podeljujejo izključno bralci, ki sami nominirajo finaliste in potem med njimi tudi izberejo zmagovalca.

A. P. J., foto: Jože Suhadolnik