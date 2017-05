Foto: Slavni neslavno v objektivu policijskega fotoaparata

T. i. "mugshots" za zvezdniško zbirko

31. maj 2017 ob 14:59

Los Angeles - MMC RTV SLO

Te dni je po svetovnih medijih zaokrožila fotografija ob aretaciji slavnega golfista Tigerja Woodsa, ob tem pa smo se spomnili še na druge znane obraze, ki so morali stopiti pred objektiv pri možeh postave.

Ameriški zvezdnik golfa Tiger Woods, ki so ga v ponedeljek na Floridi aretirali zaradi vožnje v nedovoljenem stanju, se je sicer javno opravičil in zatrdil, da ni užival alkohola - razlog za aretacijo naj bi bila nepričakovana reakcija na mešanico zdravil, ki jih jemlje zaradi bolečin v hrbtu.

Ameriška policija pa lahko izdela pravi zvezdniški album znanih, ki so se znašli v podobnem položaju. Prednjači razvpita starleta Lindsay Lohan, ki ima celo zbirko policijskih fotografij, saj so jo aretirali že zaradi vožnje pod vplivom alkohola in mamil, kršenja pogojnega izpusta, pretepa ...

Grehi slavnih

Pregloboko so v kozarec pogledali in nato za volan sedli tudi njeni igralski kolegi Kiefer Sutherland, Heather Locklear, Nick Nolte, Mel Gibson. Pijan za volanom je bil tudi James Toth, policija pa je aretirala tudi njegovo ženo Reese Whiterspoon, ki je ovirala njihovo delo, Rip Torn pa je, potem ko se je zapletel v dve prometni nesreči, alkotest odklonil.

Zaradi posedovanja mamil so bili med drugim aretirani Paris Hilton, Robert Downey Jr. in Gary Dourdan, Billu Cosbyju in Kobeju Bryantu so ob aretaciji očitali spolni napad, Nicolas Cage se je pijan sprl z ženo, Suge Knight je bil obtožen, da je slavnemu paparacu ukradel fotoaparat, fotografa je napadel tudi Russel Brand, Stephen Baldwin ni plačeval davkov ...

Policijske fotografije omenjenih in še drugih zvezdnikov si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji, kjer so našteti tudi njihovi grehi.

T. H., foto: Reuters