Foto: Slovensko podzemlje na londonskih modnih brveh

Londonski teden moške mode

13. januar 2018 ob 11:17

London - MMC RTV SLO

Na londonskem tednu moške mode se je predstavila tudi angleška modna znamka, ki je navdih za svojo kolekcijo našla v slovenskem podzemlju. Oblikovalca kolekcije so navdušila podzemna jezera Križne jame.

Prvi januarski konec tedna je v Londonu potekal teden moške mode (London Fashion Week Men's), na katerem so se predstavili številni obetavni modni oblikovalci.

Med tistimi, ki so s svojimi kreacijami odstopali od povprečja, sta bila tudi oblikovalca Ben Cottrell in Matthew Dainty, ki svoje izdelke predstavljata pod modno znamko Cotteweiler. Z drznimi kreacijami sta oblikovalca svoje podjetje v zadnjih letih uveljavila kot eno vodilnih londonskih znamk ulične mode.

Navdih za svoje kreacije, predstavljene na londonskem tednu moške mode, sta oblikovalca našla v barvah in vzorcih podzemnih jezer Križne jame, ki leži med Loškim poljem, Cerkniškim poljem in Bloško planoto. Poleg barv in vzorcev so jamsko tematiko dopolnjevali jamarski ter rudarski pripomočki, ki so viseli s predstavljenih oblačil, nekaj kreacij pa je vključevalo tudi umetno narejene kapnike.

Križna jama je po svojih podzemnih jezerih znana v svetovnem merilu, vendar je zaradi krhkosti sigovih pregrad, ki jezera obdajajo, turistični obisk nekaterih predelov omejen na le štiri obiskovalce dnevno.

Odsotnost modnih velikanov

Poleg znamke Cotteweiler so svoje kreacije na modni brvi med drugimi predstavili še oblikovalci Grace Wales Bonner, Charles Jeffrey in Craig Green ter modne hiše Band of Outsiders, Kent & Curwen in Belstaff.

Dogodek sicer ni tako odmeven kot nekateri drugi tedni mode, saj največje modne hiše moške kolekcije navadno predstavijo skupaj z ženskimi, tako da se tedna moške mode ne udeležujejo. To se seveda kaže v manjšem številu tujih kupcev, novinarjev in fotografov. Po pisanju New York Timesa je kljub odsotnosti največjih imen modnega sveta teden moške mode postregel s številnimi obetajočimi oblikovalci, ki so s svojo energijo, idejami in talenti pokazali, da je treba v britansko moško modo vlagati in nadaljevati njen razvoj.

Nekaj kreacij znamke Cotteweiler si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.

