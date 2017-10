Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Cilj projekta je otrokom in mladostnikom dati izkušnjo, da lahko v življenju uresničijo pomembne in velike cilje. Foto: Srdjan Živulović/BoBo Dodaj v

Foto: Šolarji sestavili največji kolaž na svetu

Podvig se poteguje za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov

26. oktober 2017 ob 12:42

V okviru projekta Skupaj smo večji je okoli 30 tisoč otrok, mladostnikov in odraslih iz Slovenije od marca ustvarjalo največjo sestavljeno risbo na svetu.

Dokončali so jo na travniku na Brezovici pri Ljubljani in se potegovali za uvrstitev v Guinnessovo knjigo rekordov. Kot je dejal vodja projekta Kristijan Musek Lešnik, je bil cilj šolarjem dati izkušnjo, da lahko v življenju uresničijo pomembne in velike cilje. Pomembno je spoznanje, da lahko s sodelovanjem ustvarijo in dosežejo veliko več kot vsak sam in da se skupnimi močmi da premikati gore, je dodal Lešnik.

S tem so končali prvo poglavje projekta, v katerem se je v pol leta skoraj 30 tisoč otrok, šolarjev, odraslih, športnikov, starostnikov in drugih družilo in ustvarjalo. Delo, ki je bilo načrtovano za pomlad, se je zaradi velikega odziva namreč razširilo še v jesen.

K. K., foto: Srdjan Živulović/BoBo