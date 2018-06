Foto: Solze, smeh in vzkliki ... navijači na svetovnem nogometnem prvenstvu!

24. junij 2018 ob 20:01

Moskva - MMC RTV SLO

Med letošnjim svetovnim nogometnim prvenstvom v Moskvi nogometni navdušenci za svoje izbrane vrste navijajo na stadionih, doma pred televizijskimi zasloni in na prostem s prijatelji.

Si lahko predstavljate svetovno prvenstvo brez navijačev? Brez vzklikov, prepevanja himen, brez veselja ob zmagah in solz ob porazih? Verjetno ne. Navijanje je na športnih dogodkih nepogrešljiva dejavnost, ki športnike spodbuja in jim pomaga v boju za zmago, med navijači pa ustvarja občutek povezanosti in pripadnosti.

Vsaka organizirana navijaška skupina ima svoja lastna pravila delovanja, vrednote in cilje, celo himne. Kljub temu lahko v svetu navijačev razberemo univerzalne zakonitosti, ki se jih do neke mere držijo vse navijaške skupine. Glavno navijaško pravilo vseh navijaških skupin je, da je treba vneto navijati tudi takrat, ko domača ekipa že prepričljivo izgublja.

V nogometni subkulturi se oblikujejo tudi posebni načini vedenja, oblačenja in žargona. Petje, navijanje in vzklikanje navijaške himne so sestavni deli navijaškega rituala. Čeprav si nogometne ekipe posameznih navijaških skupin stojijo na nasprotnih bregovih, pa je vsem navijačem skupno dvoje: veselje do navijanja in ljubezen do domače ekipe.

V spodnji galeriji si lahko ogledate nekaj navijaških utrinkov s svetovnega nogometnega prvenstva v Moskvi.

K. Ši.