Foto: Španska kraljeva družina s serijo fotografij dokazuje, da je "povsem običajna"

Kralj Filip bo praznoval 50. rojstni dan

28. januar 2018 ob 10:20

Madrid - MMC RTV SLO

Španski kralj Filip VI. bo v prihodnjih dneh dočakal abrahama, ob tej priložnosti pa je kraljeva hiša objavila serijo fotografij kralja z njegovo družino, ženo Letizio ter hčerkama Leonor in Sofio.

Fotografije prikazujejo Filipa (ta bo 50. rojstni dan praznoval v torek) in njegovo družino med družinsko večerjo, med snemanjem božičnega nagovora, ko spremi starejšo hčer, prestolonaslednico Leonor, v šolo itd., ter tako ponuja redek vpogled v zasebnost španskega kralja. Španska kraljeva družina se sicer od poroke Filipa in nekdanje novinarke Letizie spreminja in počasi odpira javnosti, a je radovednim očem večina dogajanja za zidovi kraljeve palače v Madridu še vedno dobro skrita.

Tudi zato sta tako španska kot svetovna javnost z zanimanjem sprejeli fotografije, ki kralja Filipa prikazujejo kot "čisto navadnega" očeta, ki svojo 12-letno hčer pospremi v šolo, pri čemer jo trdno drži za roko, v drugi roki pa nese njen nahrbtnik, po drugi strani pa fotografije opominjajo, da le niso tako običajna družina, ko ženska trojica sedi na (razkošni) sedežni in spremlja kraljev govor po televiziji.

Filip, sicer najmlaši (a edini moški) potomec kralja Juana Carlosa, je na španski prestol sedel junija 2014, po tem ko se je njegov oče (tudi zaradi obtožb tako o finančnih nepravilnostih kot o brezglavem zapravljanju sredi hude finančne krize) prestolu odpovedal.

