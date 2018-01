Foto: Sproščena čajanka kot uvod v sezono podeljevanja filmskih nagrad

Prva rdeča preproga letošnje sezone

7. januar 2018 ob 13:20

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Sproščen uvod v sezono podeljevanja filmskih in televizijskih nagrad tradicionalno predstavlja Baftina čajanka - dogodek, na katerega navadno pridejo vsi, ki so v igri za katero izmed prestižnih nagrad.

Že leta Britanska filmska in televizijska akademija (Bafta) v losangeleškem hotelu Four Seasons prireja prestižno čajanko, sproščen dogodek, na katerega navadno pridejo vsi, ki so nominirani za katerega izmed "velikih treh" - globus, bafto ali oskarja -, poleg njih pa na dogodku kar vrvi od bogatih radovednežev, ki si lahko privoščijo drago vstopnico za dogodek.

Pred čajanko se zvezdnice prvič v sezoni sprehodijo tudi po nekakšni rdeči preprogi in s svojo izbiro napovedo tudi modno sezono podeljevanja nagrad, ki se sicer začne nocoj s podelitvijo zlatih globusov (in rdečo preprogo pred njo). Če sodimo po prvih modnih vtisih, bodo rdeče preproge letos polne vzorčastih kreacij, kot napovedano pa ne bo manjkalo predvsem črne barve v znak protesta proti spolnemu nadlegovanju v Hollywoodu.

Pozornost modnih kritikov so tokrat, kot smo že vajeni, znova pritegnile Jessica Chastain v črno-beli vzorčasti kreaciji s priročnimi žepi, pa Michelle Williams in Diane Kruger, ki sta ravno tako izbrali vzorčasto blago, ter Emilia Clarke s svojo modro vintage obleko s cvetličnim vzorcem in Rachel Brosnahan s prosojno belo obleko, ki jo je popestrila vezenina rože.

T. K. B.