Foto: Številne avtomobilske premiere iz Ženeve že v Ljubljani

24. avtomobilski salon Slovenije

27. marec 2017 ob 15:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na 24. Avtomobilskem salonu Slovenije, ki je danes odprl svoja vrata, bo vse do konca tedna potekala živahna predstavitvena dejavnost avtomobilskih znamk. Predstavlja se 27 avtomobilskih znamk z 260 avtomobili. Sprehodili smo se po avtomobilskem salonu.

Alfa Romeo je na salon pripeljala svojega prvega športnega terenca stelvio, seveda pa si boste lahko ogledate tudi giulio in druge modele milanske avtomobilske znamk.

V središču Audijevega razstavnega prostora najbolj izstopa dirkalnik audi R18 e-tron quattro, ki je trikrat zmagal na dirki 24 ur Le Mansa, ogledate pa si lahko najzmogljivejše različice audijev R8 spyder, SQ7, Q5, Q2, A6 avant competition, S5 sportback, A4 allroad in A3.

Citroën predstavlja novi citroën C3, ki tehnološkim navdušencem med drugim ponuja tudi vgrajeno videokamero visoke ločljivosti ConnectedCAM Citroën, na njegovem razstavnem prostoru pa lahko vidimo še C-elysee, C4 picasso in space tourerja. Na salonu lahko vidimo tudi znamke DS Automobiles z modeli DS 3, DS 4 in DS5.

Dacia poleg prenovljenega sandera premierno predstavlja tudi terensko opremljenega logana MCV stepway in dusterja s samodejnim menjalnikom EDC.

Nova ford fiesta in karavanski hyundai i30

Precej številna je Fordova zasedba, kjer se premierno predstavljata nova fiesta vignale in njen "revni sorodnik" ka+. Tam so tudi mustang v kupejevski in kabrioletni izvedbi, focus ST in predstavniki razkošne modelne linije vignale edge, S-max in mondeo, seveda pa tudi večina drugih modelov iz Fordove serijske ponudbe.

Hyundai je na salon prišel z novo generacijo hyundaia i30, premierno pa razstavlja tudi njegovo kombijevsko različico i30 wagon, ki bo na ceste zapeljala septembra. Zanimiv je tudi alternativno gnani ioniq, prvi avtomobil z enako karoserijo za hibridni, električni ali priključnohibridni pogon, športni navdušenci pa lahko od blizu vidijo tudi dirkalnik i20 WRC.

Lexus se predstavlja z novo športno limuzino IS, športnima terencema NX in RX ter prvim polnim hibridnim športnikom na svetu, kupejem RC, na Minijevem razstavnem prostoru pa kraljuje predvsem novi countryman. Na Mazdinem prostoru izstopa predvsem povsem novi roadster MX-5 RF, ki se ponaša s posebnim odpiranjem strehe v slogu kabrioletov targa, vidite pa lahko tudi novi CX-5 in druge modele.

Mercedes z atraktivnim AMG GT R, na ogled nova insignia

Mercedes-Benz je na salon prišel z izčrpno paleto svojih modelov, med katerimi so v ospredju osveženi GLA, kupe razreda E in terensko naravnani razred E all terrain, najbolj pa seveda navduši razkošni športnik AMG GT R, ki ga boste pri nas sicer le redko lahko videli. Tam je tudi Smart, ki se med drugim predstavlja s smartoma forfour brabus in fortwo cabrio.

Pri Nissanu sta v prvi vrsti na ogled nova micra in legendarni pikolovsko izdelani športnik nissan GTR, ogledate pa si lahko tudi njihove križance juke, qashqai in X-trail.

Na Oplovem razstavnem prostoru so premierno predstavljeni križanec crossland X, insignia grand sport in študija GT concept ter dirkalnik adam rallye, s katerim nastopa Tim Novak, vidite pa lahko tudi adama, corso, astro, mokko X in zafiro.

Peugeot je pripravil premiero sedemsedežnega križanca peugeota 5008, poleg njega pa se je na ogled postavil tudi slovenski avto leta peugeot 3008. Pozornosti je vreden tudi dirkalnik peugeot 208 R5, s katerim nastopa Rok Turk, med drugim pa je na ogled tudi novi traveller.

Pri Porscheju lahko vidite zadnjo inkarnacijo njihove ikone 911 v obliki carrere 4 GTS, poglede pa pritegujejo tudi macan, cayenne in panamera.

Na Renaultovem prostoru blesti predvsem dirkalnik R.S. 01, poleg "slovenskega" predstavnika twinga pa francoska znamk sicer predstavlja vso svojo paleto, ki sega do espacea, privlačita pa predvsem dve slovenski premieri: prenovljeni captur in povsem novi koleos, ki ga boste lahko naročili poleti.

Seta je popolnoma prenovil ibizo, ki jo lahko vidite tudi v Ljubljani, na ogled je tudi ateca excellence, poleg njiju pa tudi novi leon cupra in ST excellence, mii in alhambra.

Suzuki je v Ljubljano pripeljal novega swifta in majhnega križanca ignisa, tam pa so tudi baleno, SX4 S-cross, vitara in celo danes že kar legendarni majhni terenec jimny.

Pri Toyoti največ alternativnih vozil

Pri Škodi izstopata predvsem novi športni terenec kodiaq in prenovljena octavia z različicama RS in scout, seveda pa so tam tudi superb, rapid in fabia. Pripeljali so tudi dirkalnik fabia combi R5.

Toyota poudarja svoj hibridni program, ki od yarisa preko aurisa in priusa sega vse do športnega terenca RAV4, opazna pa je hibridna različica križanca C-HR, ki navdušuje z oblikami, s katerimi Toyota vstopa v novo oblikovno dobo. Na ogled je tudi najbolj prodajan avtomobil na svetu corolla, vidimo pa lahko tudi velikega enoprostorca proace verso.

Pri Volvu je v središču predvsem novi volvo V90, ki je na ogled tudi v terenski izvedbi V90 CC.

Volkswagen premierno predstavlja novo limuzino arteon in "podaljšanega" sedemsedežnega tiguana allspace, pripeljal pa je tudi prenovljenega golfa. Posebno pozornost posvečajo tudi električni mobilnosti, ki jo predstavljajo z e-golfom, passatom GTE in študijo budde, s katero predstavljajo prihodnost električne mobilnosti, spominjajo pa se tudi svojega legendarnega kombija iz preteklosti.

Matija Janežič