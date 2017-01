Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! George Bush in njegova pelerina. Foto: Reuters Sorodne novice MMCživo: Inavguralni dan Donalda Trumpa v sliki in besedi Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Štorasti George Bush s pelerino ukradel šov na inavguracijski paradi

21. januar 2017 ob 10:59

Washington - MMC RTV SLO

Inavguacijsko slovesnost ob prisegi Donalda Trumpa je popestril predhodnik George Bush, ki si je pred dežjem (neuspešno) skušal zaščititi s platičnim pončom.

Sivo nebo nad Washingtonom je v petek postreglo tudi z dežnimi kapljami, kar je prineslo nekaj nevšečnosti udeležencem Trumpove inavguracije in parade po aveniji Pensilvanija od kongresa do Bele hiše.

Medtem so so se nekateri zaščitili s klobuki in dežnimi klobučki ali ličnimi dežniki, se je nekdanji ameriški predsednik George W. Bush, ki je ZDA vodil od leta 2000 do 2008, odločil, da bo uporabil kar improvizirano pelerino, nekakšen plastični pončo.

Pri tem pa je imel nemalo težav in fotoreporterji so se od srca nasmejali, ko so v objektiv po korakih ujeli oblačenje in predsednikove grimase, ko kar ni in ni mogel ugotoviti, kje je ta presneta luknja za glavo. Nazadnje je vendarle obupal in se nasmeškom vdal v usodo.

Popestritev dneva

Njegova prizadevanja, da bi se zaščitil, so bila še toliko bolj smešna, saj je zraven sedel njegov naslednik v Beli hiši Barack Obama in povsem stoično z državniško držo prenašal dežne kaplje.

Bush je seveda nemudoma postal tarča posmeha na družbenih omrežjih. Duška so si dali predvsem Trumpovi nasprotniki, ki so se norčevali, da je čez glavo poveznjena plastična vrečka odlično ponazorila, kako se na ta dan počutijo številni Američani. in se hkrati strinjali, da je bilo Bushevo oblačenje - oziroma poskušanje tega - najlepši del dneva.

T. H.